Pautips reveló cuál es el restaurante favorito de Bad Bunny en Puerto Rico y cuánto cuesta comer ahí: “Hasta Kendall Jenner llegó hasta acá”

Pautips descubre el rincón favorito de Bad Bunny en La Casita Blanca de Puerto Rico - crédito @pautips/IG

La curiosidad por conocer los lugares favoritos de las celebridades llevó a Paula Galindo, más conocida como Pautips, reconocida influencer colombiana, a visitar La Casita Blanca en su último día en Puerto Rico, y fue hasta “la residencia”, el concierto que dio el cantante Bad Bunny en el ‘choliseo’ por treinta días.

El restaurante, famoso por ser frecuentado precisamente por ese artista y por haber recibido a figuras como Kendall Jenner, se ha consolidado como un punto de referencia para quienes desean experimentar la auténtica gastronomía puertorriqueña en un entorno local y tradicional.

Es por esto que la influencer colombiana decidió compartir la experiencia a través de un video publicado en sus redes sociales, en el cual dejó ver cada detalle del proceso para ingresar, el interior, lo que venden y los precios.

De acuerdo con la publicación, la visita de Pautips al famoso local de comida comenzó con una larga espera, ya que llegó a las 14:45 de la tarde, apenas una hora y cuarto antes del cierre, y se encontró con una fila de aproximadamente cuarenta minutos.

La Casita Blanca: el restaurante donde Pautips se sentó en la mesa de Bad Bunny y probó la tradición boricua - crédito @pautips/TikTok

“Hoy es nuestro último día en Puerto Rico y decidimos venir a la Casita Blanca, que supuestamente es el restaurante favorito de Bad Bunny. Así que lo vamos a probar. Hay una fila larga, por ahí de una hora, pero venimos medio llenitos, así que les voy a mostrar qué tal nos va. Por ahí estaba viendo que hasta Kendall Jenner llegó hasta acá a probar las delicias de la comida puertorriqueña“, empezó contando la colombiana.

La popularidad del lugar quedó clara cuando, poco después de su llegada, el personal informó a quienes estaban más atrás en la fila que ya no podrían ingresar.

Este detalle evidencia la importancia de acudir temprano para asegurar un lugar, ya que el restaurante suele cerrar a las 16:00 de la tarde y la demanda es alta, en parte por su fama entre celebridades.

Finalmente, pudieron ingresar y el ambiente de La Casita Blanca evocó para Pautips la sensación de estar en una casa común de un puertorriqueño, con una decoración sencilla y elementos típicos como plátanos y flores sobre la mesa.

“Por fin entramos y esto huele espectacular. El ambiente es algo así muy típico, local, puertorriqueño. El menú te lo ponen en la mesa, y además es bien cortito: aperitivos, platos principales y bebidas”, explicó la colombiana.

¿Vale la pena comer donde Bad Bunny y Kendall Jenner comieron en Puerto Rico? Pautips revela su experiencia en La Casita Blanca - crédito @pautips/TikTok

Según las imágenes que compartió Paula, el menú es presentado en una tabla sobre la mesa y es breve, pues tiene opciones enfocadas solo en platos tradicionales como mofongo, fríjoles, pastelón.

Al sentarse, los comensales recibieron una cortesía de la casa: una sopa de plátano y un bacalado, que Pautips describió como “deliciosos y caseros”. La experiencia incluyó también un pequeño shot digestivo con café, reforzando el carácter acogedor y familiar del lugar.

En cuanto a la comida, la influencer y su esposo eligieron platos representativos de la cocina local, como el fricasé de pollo con arroz blanco, una pechuga de pollo empanizada acompañada de arroz mamposteado y frijoles, y una porción de aguacate de gran tamaño.

Aunque hubo un error en la orden —Pautips recibió un guisado de bacalao en lugar del fricasé de pollo—, la calidad de los alimentos fue destacada, especialmente los frijoles y el arroz mamposteado.

La bebida incluyó un jugo de parcha, completando una comida que, según la propia influenciadora, resultó abundante y satisfactoria.

La Casita Blanca, el restaurante favorito de Bad Bunny y celebridades en Puerto Rico - crédito @pautips/IG

Uno de los momentos más llamativos de la visita fue la referencia directa a Bad Bunny. Ronald, el esposo de Pautips señaló el lugar exacto donde suele sentarse el artista, detrás de la caja registradora, lo que añadió un atractivo especial a la experiencia para los seguidores del cantante, aunque muchos internautas pensaron que ese dato podría ser una broma del empresario a la creadora de contenido.

Respecto al costo, Pautips detalló que el total de la cuenta ascendió a $75 dólares, es decir, 288.900 pesos colombianos aproximadamente, por dos platos principales, una porción de aguacate, un agua y un jugo.