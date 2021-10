El ranking de los 10 mejores destinos turísticos para 2022, según las guía Lonely Planet

Egipto y sus antiguas pirámides

La editora Lonely Planet acaba de publicar su guía de viajes para 2022 con una lista de destinos en la que destacó a los que considera los mejores para el próximo año. La nómina de maravillosos paisajes, ciudades y recorridos llega justo cuando gran parte del mundo comienza a abrirse en un momento en que la pandemia por COVID-19 comienza a retroceder.

La prestigiosa guía fue creada en 1973 por la pareja británica de Tony y Maureen Wheeler y comenzó con una pequeña nómina de destinos turísticos titulada “Across Asia on The Cheap”. Actualmente es una de las marcas de viajes más importantes del mundo, llamada Lonely Planet.

Gran parte del mundo se está reabriendo de a poco tras más de un año y medio de pandemia y muchas personas tienen pensado viajar sea solos, en familia o en pareja, luego de este largo período en el que muchos se vieron alejados de sus seres queridos.

El libro Best in Travel 2022 de Lonely Planet apareció recientemente e incluye una lista de 10 países, y el mismo número de regiones y ciudades del mundo para incluir en la lista de deseos, algunos de ellos no tradicionales, como Omán, en la península arábiga y otros más habituales, como Egipto, en el norte de África.

“Después de una pausa forzada, es hora de sacar del estante esos planes de viaje pospuestos durante mucho tiempo y hacerlos realidad”, dijo Tom Hall, vicepresidente de experiencia de Lonely Planet, en un comunicado. “Las listas celebran el mundo en toda su maravillosa y atractiva variedad”.

El podio compartido por 10 países del planeta es el siguiente, ordenados, según la editora, desde el décimo puesto hasta el destacado primer lugar.

<b>10. Egipto</b>

Egipto, en el puesto número 10 de la guía Lonely Planet

Egipto se destaca por sus extraordinarias pirámides, entre las que se destaca la de Giza, una de las siete maravillas del mundo.

Pero como antiguo no es sinónimo de aburrido, a pesar de sus más de 4.500 años de historia, el mundo continúa aprendiendo cada año nuevas cosas sobre estas maravillas arquitectónicas.

Por ejemplo, la pirámide de Dozer, de 63 metros de altura, la más antigua del grupo, fue reabierta al público el año pasado.

<b>9. Malawi</b>

Malawi, en África

Con solo 73.622 kilómetros cuadrados, Malawi a veces puede verse eclipsada por sus vecinos más grandes como Mozambique y Tanzania.

Pero hay tesoros en el llamado “corazón cálido de África”. Todas estas maravillas tienen menos turistas que las similares de sus países vecinos, que le da un clima de tranquilidad a su impresionante lago Malawi, el noveno espejo de agua de ese tipo más grande del mundo.

Malawi

Malawi tiene muchas de las mismas atracciones de sus primos africanos, como safaris donde se pueden observar elefantes, babuinos, hipopótamos y otros animales en sus hábitats nativos, todo a un menor precio que en los destinos habituales para este tipo de aventuras.

<b>8. Nepal</b>

Nepal, mucho más que el monte Everest

Nepal es sinónimo de Monte Everest. Pero esta nación del Himalaya tiene mucho más para los viajeros a los que no les interesa o ya cumplieron con la escalada a la montaña más alta del mundo.

Nepal

En la remota región de Mustang (que significa “llanura fértil”) , los excursionistas pueden explorar el desierto alto y conocer a los lugareños en casas de familia en el camino, cenando especialidades nepalíes como café con mantequilla de yak y momos servidos al estilo “kothey”, medio frito. y medio cocido al vapor.

<b>7. Omán</b>

Omán, destino poco convencional de la península arábiga

Los habitual es pensar que Noruega es el único lugar del mundo con fiordos, pero eso es un error. En Musandam, Omán , bordeando el Estrecho de Ormuz, las montañas alcanzan alturas de 2.000 metros para crear un telón de fondo espectacular para estrechas extensiones de agua.

Omán

Pero eso no es todo lo que Omán tiene para ofrecer. Dentro del mismo viaje, también se puede experimentar “el Barrio Vacío”, una extensión de desierto donde Omán se encuentra con Yemen, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Son cuatro países a la vez. Es un destino especial para aquellos amantes del clima cálido todo el año y que no les gusta empacar ropa de abrigo.

<b>6. Anguila</b>

Isla Anguila, un protectorado británico en el Caribe

La isla Anguila es un territorio británico de ultramar y técnicamente no es un país. Dicho esto, la hermosa isla caribeña merece ser vista de cercana.

Isla Anguila

Es un destino muy recomendable para viajar con niños pequeños. Tiene extensas playas con mar color aguamarina. Se puede disfrutar de 33 playas públicas. Las temperaturas en enero, pleno invierno en el hemisferio norte, es de unos 26 grados. Los hoteles y la comida son muy buenos, según los viajeros y sus autoridades tienen un enfoque responsable de la salud pública en medio de la pandemia.

<b>5. Eslovenia</b>

Eslovenia, una joya en los Balcanes

En medio de los muchos destinos populares de Europa del Este, Eslovenia a veces puede perderse en la confusión. Es un país considerado una mescla perfecta entre nación balcánica, mediterránea y alpina, con un toque muy personal.

Eslovenia

Es un país muy pequeño por lo que los visitantes pueden recorrer una amplia variedad de terrenos en poco tiempo, desde el impresionante lago Bled hasta la animada capital de Ljubljana.

Lonely Planet no es el único que recomienda este país de la antigua Yugoslavia. Este año, la Guía Michelin entregó estrellas a siete restaurantes en Eslovenia.

<b>4. Belice</b>

Belice, con playas espectaculares

Destino especial para explorar las ruinas mayas, nadar en aguas azul eléctrico y ver una increíble vida salvaje. Belice es especialmente accesible desde Estados Unidos, donde pueden tomarse vuelos directos.

Belice y su arrecife de coral

A veces se lo copara con Australia. Cuenta con un Sistema de Reservas de Barrera de Arrecifes declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un país cuyo idioma oficial es el inglés, aunque se encuentra en Centroamérica rodeado de naciones de habla hispana.

<b>3. Mauricio</b>

Isla Mauricio, en el este de África

El tema más buscado en Google sobre la isla paradisíaca de Mauricio es “dónde está Mauricio”. Se encuentra en el Océano Índico, a unas 1.126 kilómetros al este de Madagascar.

Según la describe Tony Smart, de CNN, Mauricio “está habitada por un pueblo pacífico y multirracial, cubierto de excelentes campos de golf, que ofrece innumerables deportes acuáticos, trekking de montaña , caza, observación de aves”.

Isla Mauricio, con una rica vida salvaje

Además, cuanta con “resorts de lujo, una antigua capital colonial, excelente comida, hoteles de tres y cuatro estrellas, uno de los mejores jardines botánicos del mundo, buena vida nocturna , hermosos bares en la playa, sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, una de las carreras de caballos más antiguas pistas en el mundo y un gran turismo “.

<b>2. Noruega</b>

Noruega, entre los destinos recomendados más tradicionales

Noruega siempre figura en las listas de los países más felices del mundo. ¿Cuál es su secreto? CNN preguntó a dos miembros de la realeza del país, el príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit, por sus teorías.

Mette-Marit tiene una respuesta: “nos encanta estar al aire libre en la naturaleza. Si estás en una casa noruega un domingo y no vas a caminar por el bosque ... eso no es bueno”.

Noruega

Para hallar una energía pacífica, Bøkeskogen es el lugar ideal. Es el bosque de hayas más septentrional del mundo. Está a unas dos horas de la capital, Oslo, por lo que puede experimentar fácilmente la ciudad y el campo en el mismo día.

<b>1. Islas Cook</b>

Islas Cook, en el Pacífico Sur, Oceanía

Es un grupo de 15 islas en el Pacífico Sur y tiene una estrecha conexión con Nueva Zelanda. F ue ubicada al tope de las listas de deseos de viaje por muchos integrantes del equipo de Lonely Planet para 2022 y más allá.

Rarotonga es la capital de las Islas Cook y puerta de entrada a algunos de los lugares más bellos del planeta. ¿Qué se ofrece? Actividades centradas en el agua como snorkel, buceo y pesca, sin mencionar una mirada a la comunidad nativa maorí en Te Vara Nui Village .

Islas Cook

Las siguientes son las 10 regiones principales

<b>1.</b> Westfjords, Islandia

<b>2</b>. Virginia Occidental, EE. UU.

<b>3.</b> Xishuangbanna, China

<b>4.</b> Kent’s Heritage Coast, Reino Unido

<b>5. </b>Puerto Rico, EE. UU.

<b>6.</b> Shikoku, Japón

<b>7.</b> Desierto de Atacama, Chile

<b>8. </b>The Scenic Rim, Australia

<b>9.</b> Isla de Vancouver, Canadá

<b>10.</b> Borgoña, Francia





Estas son las 10 ciudades principales

<b>1.</b> Auckland, Nueva Zelanda

<b>2. </b>Taipei, Taiwán

<b>3. </b>Freiburg, Alemania

<b>4.</b> Atlanta, EE. UU.

<b>5. </b>Lagos, Nigeria

<b>6</b>. Nicosia / Lefkosia, Chipre

<b>7. </b>Dublín, Irlanda

<b>8.</b> Mérida, México

<b>9.</b> Florencia, Italia

<b>10.</b> Gyeongju, Corea del Sur

