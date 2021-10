Las 5 atracciones más espectaculares de Florida, más allá de los parques temáticos

Bosque Nacional de Ocala en Florida, Estados Unidos (Getty Images)

Sin siquiera poder evitarlo, y casi de modo automático, personas de todo el globo enfocan sus pensamientos en los parques temáticos y juegos cuando alguien menciona Florida . Y más allá de la fama que éstos se merecen, no es posible tener una experiencia completa de lo que es realmente este espacio geográfico sin recorrer sus maravillas de la naturaleza y sus atractivos culturales.

Florida tiene de un lado el Atlántico y del otro el Golfo de México, y cuenta con amplias extensiones de naturaleza salvaje y bellísimas islas, además de cientos de kilómetros de playas, con manantiales cristalinos.

Infobae seleccionó 5 lugares para no perderse si se estás planificando un viaje a Florida en las próximas vacaciones.

1. Bosque Nacional de Ocala

Bellísimos manantiales del Bosque Nacional de Ocala, Florida (Getty Images)

Se trata del segundo bosque protegido más grande de Estados Unidos y el bosque nacional más antiguo del este del río Mississippi . Es un paraíso natural en el cual se pueden realizar múltiples actividades, entre ellas acampar, mientras se disfruta de la observación de su flora y fauna.

Es un gran atractivo para los amantes de la navegación y snorkel, así como para quienes desean nadar en aguas cristalinas , debido a que el cuenta con más de 600 lagos, ríos y maravillosos manantiales cristalinos entre robles y pinos. También es un lugar muy elegido por quienes gustan del senderismo y ciclismo , ya que cuenta con una serie de más de 180 kilómetros de caminos a través del corazón.

El bosque es realmente inmenso y hay de todo para hacer y ver. Algunos de sus sitios imperdibles son el Juniper Springs Recreation Area, con aguas de color turquesa y burbujeantes, en las que se puede acampar, realizar un picnic y también nadar o hacer senderismo; Salt Springs Recreation Area, conocido como “Salt Springs” por la alta salinidad que tiene su manantial, además de su gran contenido de potasio y magnesio y sodio; y el parque acuático Alexander Springs Recreation Area, ideal para hacer snorkel y disfrutar del agua transparente y cálida.

¿Cuándo y cómo ir? Se recomienda ir en auto por Florida’s Turnpike en cualquier momento del año. Cada estación ofrece buenas propuestas.

2. Overseas Highway

Vista aérea de Overseas Highway, que cruza de isla en isla (Getty Images)

Viajeros expertos de diferentes partes del mundo aseguran qu e se trata del viaje por carretera más pintoresco de todo Estados Unidos. La ruta comienza en Miami y desemboca en Cayo Hueso, una ciudad insular de los Cayos de la Florida, que cuenta con una serie de 42 puentes que unen más de 100 islas, como las conocidas Conch Key y Duck Key.

Sin dudas, a través suyo es posible admirar múltiples maravillas de la naturaleza y es recomendable ir con tiempo para poder detenerse y disfrutar todas sus atracciones. Entre ellas: snorkel alrededor de la estatua del Cristo del Abismo que se encuentra sumergida en el John Pennekamp Coral Reef State Park, y navegar por el histórico Puente Seven Mile , que ha sido parte de grandes escenas en películas como True Lies y License To Kill.

El salto de isla en isla es realmente alucinante, con entornos naturales de aguas turquesas que parecen infinitos y paisajes imposibles de describir con meras palabras. Su recorrido es una aventura espectacular para personas de todas las edades. En su recorrido, se pueden encontrar lugares para cargar gasolina y también espacios para alojarse.

¿Cuándo ir? En vistas que se trata de un recorrido de unas horas, no hay un momento específico recomendado para realizarlo. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que hay que respetar la velocidad permitida a lo largo de toda su ruta. Hay diferencias en distintos punto, pero por lo general durante el día se puede transitar a 72 kilómetros por hora y durante a la noche a 54.

3. Everglades

Increíble paisaje natural en Everglades, al sur de Florida, con el cielo reflejado en el agua (Getty Images)

Everglades es una reserva de humedales y sus aguas están cubiertas por hierbas. Contiene increíbles bosques de pino que albergan a animales de múltiples especies , como la pantera de Florida, el manatí del Caribe y diferentes especies de tortugas. Además, pantanos de cipreses con muchísimos caimanes, selvas de manglares subtropicales y manglares.

Para vivenciar la experiencia de un modo completo, se recomienda pasar la noche en lo que se conoce como “chickee”, una vivienda indígena tradicional que se posiciona generalmente sobre una plataforma de madera elevada, está sostenida por postes, y tiene techo de paja.

¿Lo más particular? No tiene paredes de ningún tipo, sus lados se encuentran abiertos. No tienen electricidad ni agua, pero hay baños cerca. De todos modos, también hay cabañas rústicas con electricidad en la zona, para quienes lo prefieran de ese modo.

Los viajeros recomiendan especialmente realizar expediciones nocturnas y disfrutar de su puesta del sol.

Puesta del sol en Everglades (Getty Images)

¿Cuándo ir? Everglades tiene buen tiempo durante todo el año. Los meses con temperaturas más templadas son de mayo a octubre.

4. Saint Agustine

Saint Augustine es conocida por su arquitectura colonial española (Getty Images)

Fundada en 1565 por Pedro Menéndez de Avilés de España, no se sabe a ciencia cierta pero se cree es la ciudad más antigua de Estados Unidos. Su arquitectura colonial española despierta una especie de aire europeo por sus calles empedradas, con casas victorianas históricas y fachadas renacentistas españolas.

Entre las actividades para realizar en esta ciudad de Florida destacan las caminatas por calle central, la George Street, adoquinada y repleta de restaurantes, museos y tiendas; recorrer el Lightner Museum, conocido como el antiguo Hotel Alcázar; caminar por la calle más antigua de su centro histórico, la famosa Avilés Street; disfrutar la playa y el Faro de Saint Agustine; y conocer el Castillo San Marcos.

En la visita, se pueden apreciar trenes, barcos turísticos, autos antiguos que realizan tour y carros transportados por caballos.

¿Cuándo ir? El mes de enero se caracteriza por ser el más frio del año, sin embargo desde la época navideña hasta fines de enero se puede disfrutar una maravillosa iluminación en sus calles. Los momentos más lluviosos del año son de julio a septiembre.

5. Crystal River

Imagen de un buceador con un manatí en Crystal River, Florida (Getty Images)

Es conocida como el “Hogar del Manatí” o “la capital mundial de los manatíes”, y es el único sitio de todo Florida en el que es posible nadar con estos mamíferos gigantes , que pesan alrededor de 550 kilos, miden unos 3 metros y son conocidos también como vacas marinas.

Además de nadar con ellos, una de las mayores atracciones de la ciudad, se puede practicar snorkel, kayak, remo, observar delfines en las aguas cálidas en paseos en bote, recolectar vieiras (una familia de moluscos bivalvos) y asistir a un restaurante en el mismo instante para que sea cocinado y deleitar el paladar. Además, se puede pasear por los refugios realizar ciclismo para disfrutar los maravillosos paisajes de sus lagos cristalinos, bosques y pueblos.

¿Cuándo ir? La ciudad tiene una temperatura media de 22° durante todo el año. Pero si lo que se busca es ver mayor cantidad de manatíes, se recomienda ir entre noviembre y marzo.

