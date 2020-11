El gran dilema de los viajes de egresados: la devolución del 75% o seguir esperando la reprogramación para 2021

El martes pasado, en el Boletín Oficial se publicó la resolución 498/2020 del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación que establece cómo se deben reprogramar los viajes y, también, efectivizar las cancelaciones que se produzcan

Se hizo esperar bastante y llegó con la idea de dar previsibilidad y parámetros oficiales a la situación que atraviesan miles de familias que, con mucho esfuerzo, ya pagaron el viaje de egresados y que, producto de la pandemia, quedaron suspendidos. El martes pasado, en el Boletín Oficial se publicó la resolución 498/2020 del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación que establece cómo se deben reprogramar los viajes y, también, efectivizar las cancelaciones que se produzcan.

¿Qué dice concretamente la norma? ¿Cómo la tomaron los padres? ¿Qué dudas tienen? En un año atípico, con aislamiento y sin clases presenciales, ¿los chicos mantienen el entusiasmo por el viaje? ¿Qué cuestiones no aborda, según los especialistas en derecho del turismo? ¿Qué respuestas dan las empresas? Y si las partes no llegan a un acuerdo, ¿dónde pueden recurrir los padres y las madres para hacer consultas o reclamos?

Los principales puntos de la nueva resolución son:

-Las agencias deberán ofrecer la reprogramación de los viajes estudiantiles que podrán realizarse en un plazo de 12 meses posteriores a la fecha del levantamiento de las medidas restrictivas de circulación.

-Tendrán que ofrecer al menos 2 fechas e itinerarios alternativos, informadas fehacientemente en un plazo máximo de 60 días corridos desde la habilitación del turismo.

-Deberán respetar estacionalidad, calidad y valores convenidos manteniendo su vigencia las cláusulas pactadas en los contratos originales.

-Las familias tendrán 30 días para elegir una de las dos opciones de viaje presentadas por las agencias.

-O bien, podrán solicitar el reintegro de lo ya abonado. Como dice el contrato de turismo estudiantil, las agencias podrán retener hasta un 25% del precio de los viajes ya abonados. La devolución podrá hacerse hasta en dos cuotas mensuales y consecutivas, la primera se pagará a los 30 días de la solicitud.

-Ante incumplimientos, las agencias de viajes serán pasibles de sanciones: cancelación, suspensión de licencia y/o multa.

Viajar o no viajar

El texto de la norma comenzó a circular en los grupos de whatsapp de las familias y las reacciones no tardaron en llegar: “Queremos viajar, pero, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué protocolos?”; “El año próximo con facultad y estudios no sé si mi hijo va a poder hacer el viaje”; “Mi hija está dudando de viajar”; “Este año ya se distanciaron bastante, obligatoriamente, y el año que viene no va a ser igual, cada uno va a tener sus tiempos”; “¿Nos devuelven con una quita del 25%? Los perjudicados siempre somos los padres”. “¿Y los que pagamos en dólares nos van a devolver pesos? La resolución dice claramente que tienen que devolver lo pagado”.

“Hay dos posturas: por un lado, los que vamos a esperar porque, si llega la vacuna en marzo como se dice, estamos en los plazos que pensábamos y, por otro, están los padres que ante la incertidumbre van a iniciar el trámite para que le devuelvan el dinero”, contó a Infobae, Mónica Lescano, mamá de una estudiante de un colegio de Pilar.

Otra mamá, María Fernanda Mancuso, de Moreno, recordó a Infobae que en junio pasado pidió la devolución del dinero “porque mi hijo no va a viajar por cuestiones de salud y la empresa me respondió que no estaban haciendo reintegros. Veremos ahora con la nueva resolución qué me dicen”.

“En el grupo de mi hijo -comentó a Infobae Laura Corrales, de Pilar- hay enojo porque devuelven el dinero en pesos al cambio oficial y el viaje a Cancún se pagó en dólares. Además, la quita del 25% también genera disconformidad ya que al no haber una fecha de viaje cierta no debería hacerse el descuento porque eso se debe aplicar cuando el viaje se cancela próximo a la fecha”.

Hernán Haines, de Palermo, espera la semana próxima la audiencia de mediación en Defensa del Consumidor para reclamar que le devuelvan dólares porque el viaje de su hija a Porto Seguro, Brasil, lo pagó con billete dólar. Contó a Infobae: “Comencé a pagar el viaje a principios de 2019 en pesos y en septiembre cuando el dólar subió a 48 pesos la empresa nos dijo que debíamos pagar las cuotas en dólares. Pagué 30.000 pesos y 1.300 dólares. Este año pido cancelar el viaje, acepto la quita del 25% y me responden que me van a devolver 22.500 pesos y 975 dólares al cambio oficial que está entre 83 y 84 pesos”.

“Cuando nosotros recibimos el dinero de los clientes, lo primero que hacemos es comenzar a pagar hotelería y transporte para cubrir los servicios contratados. Esa plata que recibimos ya no la tenemos, la hacemos circular a nuestros proveedores. Cuando pedimos la devolución por alguna cancelación, el dinero que es girado entra al Banco Central al tipo de cambio oficial, a nosotros no nos llega el dólar billete. Y en este caso, la devolución es al tipo de cambio sin los impuestos actuales (30% impuesto solidario País y 35% percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales) porque cuando se firmó el contrato no estaban vigentes. Las agencias de viajes no somos financieras y no tenemos la culpa de la inflación y la devaluación del país”, dijo a Infobae, Felipe Huidobro, socio fundador de la empresa Soulmax, que le vendió a Haines el viaje de egresados a Brasil para su hija.

El dilema de viajar o no viajar es tema de conversación en miles de hogares argentinos. En el país existen cerca de 200 agencias de turismo estudiantil, aunque son menos de diez los grandes operadores que concentran la mayoría de los viajes. Se estima que cerca de 150.000 estudiantes (entre primarios y secundarios) de todo el país realizan el viaje de egresados, la gran mayoría, cerca 90.000 secundarios, a Bariloche, el destino más concurrido desde hace décadas. En menor proporción, entre 15.000 y 20.000, eligen destinos del exterior como Brasil (Camboriú, Florianópolis y Porto Seguro), México (Cancún), República Dominicana (Punta Cana), Cuba y cruceros con recorridos por costas uruguayas y brasileñas.

Adrián Manzotti, integrante de la comisión de Turismo Estudiantil de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVyT), precisó que hasta el momento “sólo el 15% canceló su viaje y no es una cifra preocupante después de ocho meses de incertidumbre. Está más que claro que los estudiantes, sobre todo los secundarios, desean su viaje”, aseguró a Infobae.

Lo que la norma no contempla

Las agencias deberán ofrecer la reprogramación de los viajes estudiantiles que podrán realizarse en un plazo de 12 meses posteriores a la fecha del levantamiento de las medidas restrictivas de circulación

La discusión en torno a la devolución de los montos abonados en la misma moneda en la que se pagó es una de las cuestiones que no aborda la reciente resolución dictada por el Ministerio de Turismo de la Nación, la autoridad de aplicación de las agencias de viajes de turismo estudiantil.

En este sentido, el abogado especialista en derecho del turismo (@tipsviajerosargentina), Santiago Aramburu, planteó a Infobae que la norma “fue muy esperada y necesaria, pero resultó tardía e incompleta”. Y explicó: “Tardía porque cuando empezó la pandemia hace ocho meses, los viajes ya se habían empezado a pagar, y hoy los viajes 2020 ya están todos pagos, e incompleta porque no contempla determinadas situaciones como, por ejemplo, la devolución de los viajes pagados en dólares”.

“La opción de un voucher para futuros viajes tampoco está contemplada y queda a criterio de la agencia si lo quiere ofrecer o no. La resolución propone A o B, reprogramar o cancelar. Está claro que la norma induce a la reprogramación ya que, si las o los estudiantes perdieron las ganas de viajar, antes que perder parte del dinero, optan por realizarlo”.

También apuntó Aramburu que esta resolución “tampoco tuvo en cuenta el Fondo Fiduciario de Turismo Estudiantil, que se constituye con los montos de las cuotas cero que pagan los padres y madres al inicio del contrato, una herramienta creada para atender situaciones de emergencia del sector, que podría haber contribuido a mejorar las respuestas que brinda la norma tanto para las agencias como para los estudiantes”.

¿Arrancará la reprogramación en diciembre?

Tendrán que ofrecer al menos 2 fechas e itinerarios alternativos, informadas fehacientemente en un plazo máximo de 60 días corridos desde la habilitación del turismo

Quienes optan por la reprogramación se encuentran con varias preguntas, por el momento, sin respuestas concretas. La fecha del levantamiento de las medidas restrictivas de circulación, como menciona la resolución, sigue siendo un enigma. Y es el dato clave de esta historia, porque es el punto de partida de todo lo que establece la norma: los tiempos comienzan a correr desde ese momento.

Todo el sector del turismo estudiantil tiene las esperanzas puestas en diciembre como el mes de arranque de la ansiada reprogramación. Manzotti, de FAEVyT, señaló: “En unos días vamos a saber si podemos empezar a movernos en diciembre con los primeros viajes a Bariloche y Carlos Paz, en una primera etapa con grupos de chicos de Córdoba, Mendoza y el sur de la Provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando con los protocolos, atentos a la evaluación de las autoridades correspondientes”.

Víctor Alfaro, presidente de ATEBA, la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche, le dijo a Infobae que ya presentaron los distintos protocolos al gobierno municipal de Bariloche, que luego pasará al provincial y finalmente a las autoridades nacionales. “Estamos entusiasmados porque la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, anunció la reapertura de los destinos rionegrinos a partir del 8 de diciembre, siempre respetando los protocolos sanitarios. Esta decisión responde a los buenos resultados de la experiencia piloto con residentes rionegrinos que empezó en octubre en Bariloche”.

Las agencias que comercializan viajes de egresados al exterior, también son optimistas en cuanto a diciembre como el mes de arranque. “El Caribe y Punta Cana son destinos que ya están abiertos y para Brasil habrá que esperar hasta fines de febrero, después de los carnavales. Como sucede con Bariloche y los destinos locales, resta esperar la aprobación de los protocolos sanitarios y la autorización final del Ministerio de Turismo”, indicó Huidobro.

Aforos, excursiones y boliches

Alumnos de viaje de egresados en Bariloche. (Télam)

Los protocolos determinarán varias cuestiones, entre ellas, el aforo, es decir la capacidad máxima de personas permitidas en cada lugar: en los micros, aviones, habitaciones, excursiones y, si se permiten, boliches o bien espacios para fiestas al aire libre. “Estamos planteando organizar grupos de determinada cantidad de chicos agrupados en ‘burbujas’ y de esa manera disponer la realización de las distintas actividades”, adelantó Manzotti.

Alfaro sostuvo, además, que la reprogramación de los viajes podría abarcar al menos un período de cuatro meses, de diciembre a abril, teniendo en cuenta que el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció recientemente que los alumnos de quinto y sexto año podrían cursar todo el verano y parte del otoño, hasta el 30 de abril.

En cuanto a los servicios contratados originalmente, la resolución dice que las agencias deberán respetar “la estacionalidad, calidad y valores convenidos”, es decir, los estudiantes no deberán pagar ni un peso más que el monto acordado en el contrato firmado, algo que aseguran los representantes del sector consultados por Infobae.

Consultados Manziotti y Alfaro sobre el tema de la estacionalidad, referida en el caso de Bariloche a la presencia de nieve y postergada para el próximo invierno 2021, aseguraron que se puede cumplir. “Estamos dispuestos a evaluar todas las opciones. Son cuestiones que requieren ser acordadas entre las partes en función de los tiempos de cada una”, coincidieron.

Quienes optan por la reprogramación se encuentran con varias preguntas, por el momento, sin respuestas concretas

Ahora bien, como la idea es ofrecer hacer los viajes en verano, las excursiones serán otras. “En verano, Bariloche tiene muchas actividades para disfrutar en jornadas más largas que en invierno porque hay más horas de sol, como rafting en el río Limay, paseos de montaña, trekking, recorridos en bicicleta, juegos en el barro y hasta pistas de hielo artificial”, enumeró Manzotti a Infobae.

En cuanto a los boliches, se están analizando varias opciones, contó Alfaro. “Agrupar a los chicos en burbujas, reducir la cantidad de horas a lapsos de entre 2 y 3 horas y dividirlos por turnos, separar las pistas de baile y priorizar la realización de fiestas al aire libre, por ejemplo”.

Aumentan las consultas de los padres

En el Ministerio de Turismo informaron a Infobae que esta semana, después del anuncio de la nueva resolución, el área a cargo de las agencias de agencias de viajes estudiantiles, comenzó a recibir consultas de padres y madres, básicamente con pedidos de asesoramiento y especificaciones sobre la norma. “Pero por el momento no hemos recibido quejas o reclamos”, afirmaron.

Las Defensorías del Pueblo cumplen el rol de nexo para dirimir posibles conflictos y ofrecen la instancia de mediación entre las partes. Ante eventuales incumplimientos y denuncias de las agencias de viaje, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires anunció que “velará por el cumplimiento de la resolución ministerial y, de ser necesario, se hará de nexo con la autoridad regulatoria a nivel nacional”.

El dilema de viajar o no viajar es tema de conversación en miles de hogares argentinos

“Resulta primordial que cada familia conozca cuáles son los derechos que los protegen en este tipo de contratos. En los últimos años hemos intervenido y seguido de cerca lo ocurrido con distintos conflictos suscitados con empresas de turismo estudiantil. Lo seguiremos haciendo en esta nueva etapa”, afirmó el Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello. Por eso, desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría bonaerense se elaboró una cartilla para explicar los alcances de la nueva normativa.

En tanto, la Defensoría del Turista de la Ciudad de Buenos Aires, un área especializada de la Defensoría del Pueblo porteño, está recibiendo consultas y reclamos de padres por estos temas. Cintia Bruno, directora de la Conducción Ejecutiva de los Derechos del Turista del organismo, recomendó a los padres “establecer un diálogo sincero con los chicos acerca de su participación en el viaje” y destacó que la resolución de Turismo “plantea los parámetros para encaminar las reprogramaciones, teniendo en cuenta los derechos de los chicos y padres a elegir entre las distintas alternativas y en el marco de acuerdos entre las partes”.

Dónde escribir:

-El Ministerio de Turismo de la Nación recibe consultas al mail: estudiantil@turismo.gob.ar. Twitter y Facebook: @Turdepar

-La Defensoría del Turista de CABA recibe consultas por mail (turistacentral@defensoria.org.ar / turistasantelmo@defensoria.org.ar), y a través de sus redes sociales: Facebook @DefensoriaTurista y Twitter @Def_Turista.

-La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires: 0800 222 5262 | Whatsapp: +54 9 221 358 1323. Facebook, Instagram y Twitter: @defensoriaPBA

-Santiago Aramburu en Instagram: @tipsviajerosargentina

SEGUÍ LEYENDO:

Viajes de egresados: el Gobierno determinó qué pasará con los paquetes que fueron cancelados en medio de la pandemia

Viajes de egresados: con más preguntas que certezas ya se habla de reprogramar las salidas para febrero y marzo 2021