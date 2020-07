Los mejores consejos para viajeros independientes que se aventuren por Jujuy

Una guía con los mejores consejos para conocer Jujuy (Shutterstock)

El Noroeste Argentino es una región apasionante. A continuación, una serie de recomendaciones para los viajeros que estén planeando su próxima aventura por Jujuy una vez que se levanten las restricciones por la pandemia.

Estamos hablando de una región donde los ritmos son diferentes a los de las grandes ciudades. La altura hace de lo suyo y la cultura otro poco. No corras. No hace falta hacer todo en un viaje. El Norte siempre va a estar ahí y vas a poder volver. Es más, te vas a enamorar y vas a querer volver. Este es un viaje para bajar uno o varios cambios, es para recorrer y absorber los paisajes con los ojos y con el alma, probar comida regional como no la vas a encontrar en otro lado, dormir una siestita tapado con una manta de lana hecha a mano, salir a caminar sin rumbo, sacar fotos de los naranjas, rojos, verdes y ocres de las Quebradas y los Valles, recorrer los mercados artesanales hasta encontrar esa olla de barro para cocinar las recetas que aprendiste el día anterior, escuchar una copla o bailar al ritmo del Carnavalito olvidándote del mundo por un rato.

Hay muchas empresas que ofrecen muy buenos recorridos combinando lo mejor del Noroeste. Pero si sos un viajero independiente la mejor forma de recorrer una región tan extensa como ésta es en tu propio auto. Te permite ir al ritmo que quieras, deteniéndote en los lugares que te llamen la atención o extendiendo la sobremesa mientras te traen un postre regional y un cafecito. Aunque si hay algo que te interesa mucho como puede ser el vino, un museo o un sitio arqueológico siempre es recomendable alternar con una visita guiada que te aporte información imposible adquirir de otro modo. Son los guías quienes, además de haberse formado profesionalmente, aportan su mirada local enriqueciendo aún más la experiencia.

Si volaste hasta San Salvador de Jujuy, alquilás tu auto, cargás las valijas, llenás el termo con agua caliente y conectás el GPS del teléfono. Ya estás listo para que sin paradas en una hora más o menos hacia el norte estés llegando a Purmamarca, base desde la que vas a poder conocer la Quebrada de Humahuaca.

En las ferias de artesanos se puede encontrar todo tipo de manualidades y recuerdos de la provincia de Jujuy (Foto: Martín Rosenzveig)

Purmamarca tiene varias opciones de alojamiento y hay para todos los presupuestos y gustos. Lo ideal es que te quedes por lo menos dos o tres noches para poder recorrer todo sin apuro. El pueblo tiene vida durante la mañana, que es también cuando el Cerro de los Siete colores tiene la mejor luz natural. Es el momento ideal para que te saques esa foto que siempre quisiste con el cerro de fondo. Después del almuerzo, todo empieza a cerrar por lo que llega el momento tan esperado de recuperarse con una buena siesta siguiendo la costumbre local.

Aquí van algunos tips para que tengas en cuenta a la hora de armar tu viaje:

Las excursiones regulares llegan a partir de las 10 am y el pueblo se transforma. Si querés aprovechar el pueblo y el cerro para vos solo, vale la pena levantarse temprano. Esa es una gran ventaja de alojarte aquí.

Hay una caminata muy linda y muy fácil que se llama “Los Coloraditos”. Va por una huella de tierra para autos por lo que el terreno para caminar es plano pero con algunas subidas y bajadas. Vas a caminar entre cerros que por la erosión de miles de años dejan al descubierto los minerales responsables de las diferentes tonalidades que te van a acompañar desde el principio hasta el fin. Esa caminata puede durar una hora aproximadamente, según el ritmo al que camines.

En la feria de artesanos de Humahuaca se puede conseguir los mejores souvenires (Foto: Martín Rosenzveig)

No te pierdas observar la cancha de fútbol donde todos los fines de semana se enfrenta el equipo local con los equipos de los pueblos vecinos como Humahuaca, Tilcara, Maimará, Volcán y Tumbaya. Aquí no sólo que no crece el césped por lo que la cancha es un campo áspero de tierra colorada, sino que además se juega a 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar.

Después de recorrer el pueblo, tendrás mil opciones para comprar artesanías, alrededor de la plaza se instalan infinidad de puestos ofreciendo mantas, sweaters, bolsos, souvenirs y todo lo que te imagines. También hay muchos locales que venden artesanías hechas a mano que si bien pueden ser un poco más caras valen la pena. Con los años fui aprendiendo que es mejor comprar menos pero elegir algo que sea único y hecho artesanalmente, apoyando así que se mantengan las tradiciones ancestrales y familiares.

Tilcara está a solo 30 minutos en auto de Purmamarca (Shutterstock)

Para esta altura, es un buen momento para un rico almuerzo en uno de los tantos restaurantes que ofrecen comida típica. En todo menú seguramente encuentres empanadas, tamales y humitas (si es que es época), una invitación imposible de resistir. Las empanadas suelen ser más pequeñas que las que compramos en el centro y sur del país, por lo que nunca está de más pedir algunas extras. Las más tradicionales son las de carne y las de queso.

Al día siguiente, ya más aclimatado a la altura, es un buen momento para salir hacia el norte a recorrer la Quebrada. Una parada obligatoria es Tilcara, con su pucará y su mercado. El pucará ofrece mucho más que las ruinas de lo que era una fortaleza indígena, tiene una increíble vista panorámica ya que está ubicado estratégicamente en lo alto de un cerro- así podían controlar los alrededores- ideal para sacar fotos de los cerros. Y un jardín botánico de altura con cantidad de cactáceas que probablemente nunca hayas visto antes. Tilcara también ofrece muchas opciones de alojamiento, por lo que es otra gran elegida de la Quebrada para hacer base. Está a sólo a media hora en auto desde Purmamarca.

Las Salinas Grandes son uno de los lugares donde el turismo aprovecha para sacar fotos (Shutterstock)

Si querés y aún tenés energía podés llegar hasta Humahuaca, o incluso si la altura no te asusta visitar la Serranía del Hornocal o “Cerro de los 14 colores”. Ojo que acá la ruta es de ripio y se llega a una altura de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero como sabemos, todo lo bueno cuesta.

Por último, no te podés perder otro gran atractivo de esta región: las Salinas Grandes, el tercer salar más grande de Sudamérica ubicado en plena Puna. Tenés que calcular otro día entero para ir y volver desde Purmamarca o Tilcara. Y es mejor dejarlo para el último día, una vez que tu organismo ya se haya acostumbrado a la altura porque se llega a una elevación máxima de 4.170 metros al atravesar la Cuesta de Lipan, otro atractivo en sí mismo.

Algunos tips importantes para evitar el apunamiento: hidratarse con agua o bebidas con electrolitos desde la noche anterior, comer liviano, evitar el alcohol y moverse despacio. Para la visita a las Salinas no te olvides de llevar agua para seguir hidratándote, anteojos de sol, protector solar, un sombrero y ropa de abrigo porque la temperatura puede bajar bruscamente al final del día. Siguiendo todos estos consejos, deberías poder disfrutar de esta maravilla natural sin problemas.

Las Salinas Grandes es uno de los mejores lugares para sacar fotos divertidas y originales aprovechando la ilusión óptica que se genera. Un consejo personal para que tus fotos queden espectaculares es vestirte con ropa de colores fuertes que contrastan mejor con el blanco de la sal.

