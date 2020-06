“Es probable que, frente a las nuevas fechas, surjan casos de padres en los que, por distintas razones, no las acepten. Como hoy no hay una normativa que estipule qué es lo que hay que hacer en estos casos, considero que es importante que la autoridad de aplicación, el Ministerio de Turismo de la Nación, intervenga a través de una norma, una resolución, para resolver estas situaciones y establezca en qué casos, por ejemplo, razones de salud u otras causales, se puede determinar la devolución del monto abonado. Esta norma es necesaria porque quienes no quieran o no puedan viajar en la fecha que fije la agencia -cuando el viaje fue contratado para hacerlo en otro mes del año- tienen todo su derecho a plantearlo y se debe contemplar”.