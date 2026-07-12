Entre tiburones nodriza y ceviche al atardecer: Caye Caulker presume su lado más irresistible de Belice

Una mujer en traje de baño azul interactúa con varias rayas en las aguas poco profundas de Caye Caulker, Belice, cerca de una orilla arenosa. (The Belize Tourism Board (BTB), órgano del Ministerio de Turismo y Relaciones con la Diáspora de Belice.)

Caye Caulker, en Belice es una isla del Caribe en la región centroamericana. Esta isla, conocida como “La Isla Cariñosa”, ofrece una experiencia en el Caribe, marcada por la ausencia de coches, el ritmo pausado de bicicletas y carritos de golf, y un entorno marcado por el concepto Go Slow. Aquí, el lujo es la libertad de caminar descalzo, conectarse con la naturaleza y alejarse de las distracciones artificiales, destacan las autoridades del Belize Tourism Board (BTB), un órgano estatutario del Ministerio de Turismo y Relaciones con la Diáspora de Belize.

El paisaje se compone de casas en tonos pastel, tiendas de buceo coloridas y restaurantes al aire libre, que conforman una estética bohemia. El ambiente relajado de Caye Caulker se completa con la presencia de perros amigables, que acompañan a los visitantes mientras deambulan por las calles de arena. Estos animales, aunque casi siempre tienen dueño, están integrados en la vida cotidiana, y aportan compañía a quienes disfrutan de un café o recorren la isla, describe la entidad que promueve el turismo beliceño.

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Las autoridades prometen que para quienes buscan tranquilidad, el sonido de la brisa y el mar es el único acompañamiento nocturno.

Una mujer de espaldas se sienta en la arena de la playa con los pies en el agua, mirando el sol que se oculta sobre el mar al atardecer. (The Belize Tourism Board (BTB), órgano del Ministerio de Turismo y Relaciones con la Diáspora de Belice.)

La vida social gira alrededor de The Split, un canal que divide la isla y funciona como punto de encuentro para nadadores, locales y turistas. El trayecto hacia este lugar es parte de la experiencia, con desayunos al aire libre y la posibilidad de adquirir artesanías locales. Las mañanas pueden comenzar con fruta fresca y café, para luego recorrer puestos donde los artesanos exhiben joyas y arte local, piezas que reflejan la identidad isleña.

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Snorkel y vida marina cerca de la isla

El BTB indica que la Reserva Marina de Hol Chan se encuentra a pocos minutos en bote, y ofrece oportunidades para practicar snorkel entre peces tropicales, rayas, tiburones nodriza y, ocasionalmente, manatíes. Esta proximidad convierte a la isla en un punto de acceso para los amantes del ecoturismo, quienes pueden interactuar con la fauna marina de manera respetuosa, y amplían la oferta de actividades.

Una panorámica aérea muestra el Sea Crest Oceanfront Resort con sus estructuras de techo de paja, muelles, embarcaciones y aguas cristalinas en Caye Caulker. (The Belize Tourism Board (BTB), órgano del Ministerio de Turismo y Relaciones con la Diáspora de Belice.)

Durante la tarde, The Split se transforma en un espacio animado por música. Desde su trampolín es posible lanzarse al agua, mientras que las palapas invitan a relajarse con un cóctel en mano, describen. Dos elementos dominan el cierre del día: el ceviche fresco y el famoso “Lizard Juice”, bebidas y sabores que se disfrutan mientras el cielo caribeño se tiñe de rojo con el atardecer y los pelícanos surcan el horizonte.

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El Festival de la Langosta en julio

La propuesta de entretenimiento que ofrecen en Caye Caulker se complementa cada julio con la Temporada de la Langosta. Este evento anual moviliza a la comunidad y a los viajeros en torno al Festival de la Langosta, celebrado este año del 17 al 20 de julio de 2026.

Durante cuatro días, la isla se llena de color con el concurso de belleza “Miss y Mr. Lobster Fest”, música playera, polvos de colores y una amplia oferta gastronómica basada en la langosta espinosa. La celebración reúne tradición, gastronomía y encuentro comunitario, explican las autoridades.

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Una calle de arena en un entorno tropical con palmeras muestra a personas que se movilizan en bicicleta y en un carro de golf junto a edificaciones coloridas. (The Belize Tourism Board (BTB), órgano del Ministerio de Turismo y Relaciones con la Diáspora de Belice.)

Para quiénes es y cómo moverse

Caye Caulker es una opción tanto para quienes buscan resorts tranquilos y descanso absoluto, como para mochileros que persiguen autenticidad sin precios elevados. Los entusiastas del ecoturismo encuentran aquí una base para excursiones a la cercana Ambergris Caye y al continente, gracias a la conectividad sencilla en barco.

Para planificar una visita a este destino, el Belize Tourism Board ofrece recursos y asesoramiento sobre alojamientos, actividades y experiencias. El BTB trabaja en colaboración con miembros del sector privado, como la Asociación Hotelera de Belize, la Asociación de la Industria Turística de Belize y la Asociación Nacional de Tour Operadores de Belize y se dedica a desarrollar el turismo de la manera más sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental.

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