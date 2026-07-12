América Latina

Entre tiburones nodriza y ceviche al atardecer: Caye Caulker presume su lado más irresistible de Belice

A pocos minutos en bote, la Reserva Marina de Hol Chan suma snorkel con fauna marina, mientras The Split se enciende por la tarde con música, clavados al agua y el famoso Lizard Juice frente al mar

Guardar
Google icon
Una mujer con traje de baño azul y gafas de sol en agua turquesa rodeada por múltiples rayas. Al fondo se observan postes de madera y una orilla arenosa
Una mujer en traje de baño azul interactúa con varias rayas en las aguas poco profundas de Caye Caulker, Belice, cerca de una orilla arenosa. (The Belize Tourism Board (BTB), órgano del Ministerio de Turismo y Relaciones con la Diáspora de Belice.)

Caye Caulker, en Belice es una isla del Caribe en la región centroamericana. Esta isla, conocida como “La Isla Cariñosa”, ofrece una experiencia en el Caribe, marcada por la ausencia de coches, el ritmo pausado de bicicletas y carritos de golf, y un entorno marcado por el concepto Go Slow. Aquí, el lujo es la libertad de caminar descalzo, conectarse con la naturaleza y alejarse de las distracciones artificiales, destacan las autoridades del Belize Tourism Board (BTB), un órgano estatutario del Ministerio de Turismo y Relaciones con la Diáspora de Belize.

El paisaje se compone de casas en tonos pastel, tiendas de buceo coloridas y restaurantes al aire libre, que conforman una estética bohemia. El ambiente relajado de Caye Caulker se completa con la presencia de perros amigables, que acompañan a los visitantes mientras deambulan por las calles de arena. Estos animales, aunque casi siempre tienen dueño, están integrados en la vida cotidiana, y aportan compañía a quienes disfrutan de un café o recorren la isla, describe la entidad que promueve el turismo beliceño.

PUBLICIDAD

Las autoridades prometen que para quienes buscan tranquilidad, el sonido de la brisa y el mar es el único acompañamiento nocturno.

Mujer de espaldas con cabello oscuro y traje de baño sentada en la arena con agua. El sol se refleja en el mar, se ven un muelle y botes
Una mujer de espaldas se sienta en la arena de la playa con los pies en el agua, mirando el sol que se oculta sobre el mar al atardecer. (The Belize Tourism Board (BTB), órgano del Ministerio de Turismo y Relaciones con la Diáspora de Belice.)

La vida social gira alrededor de The Split, un canal que divide la isla y funciona como punto de encuentro para nadadores, locales y turistas. El trayecto hacia este lugar es parte de la experiencia, con desayunos al aire libre y la posibilidad de adquirir artesanías locales. Las mañanas pueden comenzar con fruta fresca y café, para luego recorrer puestos donde los artesanos exhiben joyas y arte local, piezas que reflejan la identidad isleña.

PUBLICIDAD

Snorkel y vida marina cerca de la isla

El BTB indica que la Reserva Marina de Hol Chan se encuentra a pocos minutos en bote, y ofrece oportunidades para practicar snorkel entre peces tropicales, rayas, tiburones nodriza y, ocasionalmente, manatíes. Esta proximidad convierte a la isla en un punto de acceso para los amantes del ecoturismo, quienes pueden interactuar con la fauna marina de manera respetuosa, y amplían la oferta de actividades.

Vista aérea de resort costero, estructuras de madera y paja, muelles, embarcaciones, palmeras, sombrillas y sillas sobre aguas turquesas
Una panorámica aérea muestra el Sea Crest Oceanfront Resort con sus estructuras de techo de paja, muelles, embarcaciones y aguas cristalinas en Caye Caulker. (The Belize Tourism Board (BTB), órgano del Ministerio de Turismo y Relaciones con la Diáspora de Belice.)

Durante la tarde, The Split se transforma en un espacio animado por música. Desde su trampolín es posible lanzarse al agua, mientras que las palapas invitan a relajarse con un cóctel en mano, describen. Dos elementos dominan el cierre del día: el ceviche fresco y el famoso “Lizard Juice”, bebidas y sabores que se disfrutan mientras el cielo caribeño se tiñe de rojo con el atardecer y los pelícanos surcan el horizonte.

El Festival de la Langosta en julio

La propuesta de entretenimiento que ofrecen en Caye Caulker se complementa cada julio con la Temporada de la Langosta. Este evento anual moviliza a la comunidad y a los viajeros en torno al Festival de la Langosta, celebrado este año del 17 al 20 de julio de 2026.

Durante cuatro días, la isla se llena de color con el concurso de belleza “Miss y Mr. Lobster Fest”, música playera, polvos de colores y una amplia oferta gastronómica basada en la langosta espinosa. La celebración reúne tradición, gastronomía y encuentro comunitario, explican las autoridades.

Calle de arena con palmeras, edificios de colores, un carro de golf con pasajeros y un ciclista. Señal 'NO DUMPING' en un árbol y cartel de menú en un local
Una calle de arena en un entorno tropical con palmeras muestra a personas que se movilizan en bicicleta y en un carro de golf junto a edificaciones coloridas. (The Belize Tourism Board (BTB), órgano del Ministerio de Turismo y Relaciones con la Diáspora de Belice.)

Para quiénes es y cómo moverse

Caye Caulker es una opción tanto para quienes buscan resorts tranquilos y descanso absoluto, como para mochileros que persiguen autenticidad sin precios elevados. Los entusiastas del ecoturismo encuentran aquí una base para excursiones a la cercana Ambergris Caye y al continente, gracias a la conectividad sencilla en barco.

Para planificar una visita a este destino, el Belize Tourism Board ofrece recursos y asesoramiento sobre alojamientos, actividades y experiencias. El BTB trabaja en colaboración con miembros del sector privado, como la Asociación Hotelera de Belize, la Asociación de la Industria Turística de Belize y la Asociación Nacional de Tour Operadores de Belize y se dedica a desarrollar el turismo de la manera más sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental.

Temas Relacionados

CentroaméricaBeliceTurismoViajes y TurismoCaribe

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capturan en Honduras a una mujer acusada de estafar por más de 15 mil dólares con un perfil falso

La Dirección Policial de Investigaciones exhortó a la población a confirmar directamente con familiares o conocidos cualquier solicitud de dinero recibida por aplicaciones de mensajería

Capturan en Honduras a una mujer acusada de estafar por más de 15 mil dólares con un perfil falso

Salvadoreño que prometía permisos a comerciantes capitalinos y les cobraba hasta USD 1.000 seguirá preso por estafa

José Reynaldo Pérez está acusado de simular ser empleado de la Alcaldía y entregar licencias y permisos sanitarios falsificados, según la Fiscalía salvadoreña

Salvadoreño que prometía permisos a comerciantes capitalinos y les cobraba hasta USD 1.000 seguirá preso por estafa

Panamá: Autoridades imputan a 16 personas por red que borraba pagos de impuestos

La investigación del Ministerio Público indicó que funcionarios y particulares alteraban la plataforma E‑Tax para borrar constancias de obligaciones ya canceladas y convertirlas en saldos negociables con una entidad financiera local

Panamá: Autoridades imputan a 16 personas por red que borraba pagos de impuestos

Un comando armado disfrazado de policía asesinó a un hermano de Fito, el capo narco ecuatoriano que fue extraditado a EEUU

David Macías Villamar, considerado cabecilla regional de Los Choneros, fue ejecutado en Olón. Otro de sus hermanos aguarda juicio en una cárcel de máxima seguridad local

Un comando armado disfrazado de policía asesinó a un hermano de Fito, el capo narco ecuatoriano que fue extraditado a EEUU

Policía Nacional Civil en Guatemala cumple 29 años y lo celebran con un desfile en el Centro Histórico

Bernardo Arévalo destacó el rol de la fuerza policial y dijo que reforzarán la institución con nuevos agentes en Guatemala

Policía Nacional Civil en Guatemala cumple 29 años y lo celebran con un desfile en el Centro Histórico
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Unos pedillos”: estos son los mejores memes del Día del Abogado hoy 12 de julio

“Unos pedillos”: estos son los mejores memes del Día del Abogado hoy 12 de julio

Así es la pensión de los sacerdotes y las monjas: nueva regla para las comunidades religiosas que puso la Corte Suprema de Justicia

Un incendio, una desaparición y un hombre hallado enterrado en un médano: las incógnitas detrás del crimen de Las Toninas

“La Barbarie”, el cortometraje mexicano sobre migración que fue premiado en España

Alito Moreno arremete contra Ariadna Montiel, “los que están acorralados son los narcopolíticos de MORENA”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán para reducir su capacidad militar en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán para reducir su capacidad militar en el estrecho de Ormuz

Capturan en Honduras a una mujer acusada de estafar por más de 15 mil dólares con un perfil falso

Salvadoreño que prometía permisos a comerciantes capitalinos y les cobraba hasta USD 1.000 seguirá preso por estafa

Panamá: Autoridades imputan a 16 personas por red que borraba pagos de impuestos

Un comando armado disfrazado de policía asesinó a un hermano de Fito, el capo narco ecuatoriano que fue extraditado a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Murió Wai Ching Ho, la villana de ‘Daredevil’ y ‘Iron Fist’ de Marvel

Murió Wai Ching Ho, la villana de ‘Daredevil’ y ‘Iron Fist’ de Marvel

Britney Spears se pronuncia tras ser captada de pie por el techo de un vehículo en movimiento

Daniella Monet revive la era Nickelodeon: el regreso de “Victorious” y la historia detrás de su audición para “Hannah Montana”

“Avengers: Doomsday”: así lucirán el Doctor Doom, los X-Men y los Vengadores en la nueva película

“A los 48 años me siento mejor que a los 20”: la reflexión de Zoë Saldaña sobre el paso del tiempo