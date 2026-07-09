Marruecos conquista al turismo senior: Sahara sin apuro, jaimas VIP en Merzouga y riads en la medina con logística pensada

Marruecos ganó lugar entre el turismo senior con una propuesta que combina Sahara, experiencias culturales y logística adaptada para mayores de 60.

Marruecos dejó de quedar limitado al viajero de aventura y ganó lugar entre el turismo senior por una fórmula que combina Sahara, hotelería cuidada y recorridos organizados con más confort. El periodista especializado en viajes Damián Umansky dijo a Infobae que el país figura entre los destinos elegidos para mayores de 60 porque ofrece exotismo, experiencias culturales y logística adaptada sin exigir un viaje agotador.

La recomendación práctica que ordena esa oferta aparece en los tiempos del viaje: las agencias especializadas sugieren programas de entre 8 y 12 días, con menos cambios de hotel y trayectos más equilibrados. Ese diseño apunta a reducir una de las barreras más habituales para el público mayor: la dificultad logística.

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Cómo se adaptó la oferta para viajeros silvers

Umansky dijo: “Marruecos sin apuro, con traslados cómodos y servicios personalizados, es un destino ideal para los silvers”.

En ese cambio, el país ya no se presenta solo como una sucesión de rutas largas, mercados intensos y travesías exigentes.

El giro también alcanza a las experiencias más emblemáticas. Lo que antes suponía campamentos básicos o jornadas extensas hoy aparece reformulado con estándares de comodidad comparables con los de muchos destinos europeos.

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Las agencias especializadas recomiendan viajes a Marruecos de entre 8 y 12 días, con menos cambios de hotel y trayectos más equilibrados. REUTERS/Hamad I Mohammed

Dormir en el Sahara ya no implica resignar descanso

La postal más buscada sigue siendo una noche en el desierto, pero el modo de llegar cambió. Las excursiones hacia Merzouga, una de las puertas de entrada al Sahara, suelen hacerse en vehículos 4 x 4 climatizados y con paradas en pueblos bereberes, oasis y hoteles de descanso.

Los icónicos mercados marroquíes forman parte de los itinerarios diseñados para el turismo silver, con trayectos equilibrados y menor dificultad logística.

En ese circuito, Umansky ubicó una de las transformaciones de la oferta marroquí: “Allí aparecen las llamadas 'jaimas VIP' o campamentos de lujo: tiendas especialmente acondicionadas que ofrecen camas reales, baños privados, duchas con agua caliente, climatización, gastronomía típica y hasta áreas de estar para contemplar el atardecer sobre las dunas".

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El periodista agregó que la experiencia del desierto no se altera por esa adaptación. “La experiencia mantiene intacta la magia del Sahara: el silencio absoluto, el cielo estrellado y la sensación de inmensidad”, afirmó al diario, al describir una propuesta pensada para viajeros que priorizan descanso y comodidad.

Las jaimas VIP en el Sahara ofrecen camas, baños privados, agua caliente, climatización y gastronomía típica sin alterar la experiencia del desierto.

Esa adecuación incluye otro ajuste concreto: algunos operadores permiten llegar en vehículo hasta las inmediaciones del campamento. El cambio evita trayectos largos en camello y vuelve más accesible la experiencia para el llamado público mayor.

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Los riads concentran la forma más local del viaje

Otra pieza central de esa oferta son los riads, antiguas casas tradicionales reconvertidas en hoteles pequeños dentro de las medinas históricas. Patios interiores, terrazas panorámicas, decoración artesanal y una atención más personalizada distinguen a esos alojamientos de la hotelería convencional.

Umansky dijo: “Representan lo autóctono, una forma de vivir el destino desde adentro, generalmente ubicados en el corazón de la Medina y alejados de las zonas urbanas y las grandes cadenas internacionales”.

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En ciudades como Marrakech, Fez o Rabat, muchos de esos establecimientos incorporaron servicios valorados por viajeros mayores: habitaciones en planta baja, asistencia con el equipaje, gastronomía adaptada, spas, hammams y traslados privados a los principales puntos turísticos.

La adaptación también contempla uno de los temores frecuentes de quien llega por primera vez al país. Varios operadores internacionales seleccionan riads de fácil acceso para evitar desplazamientos complejos dentro de las medinas.

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La oferta de Marruecos sin apuro incorporó traslados cómodos y servicios personalizados para reducir la dificultad logística del público mayor.

Casablanca conserva el imaginario de la película y suma una escala cultural

La ciudad de Casablanca aparece en esos circuitos como una parada asociada al recuerdo cinematográfico de la película protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Aunque gran parte del film fue rodado en Hollywood, la ciudad conserva un atractivo ligado a ese imaginario.

Un caso es el Rick’s Café, inspirado en el bar de la película. El lugar recrea la ambientación clásica con música en vivo, lámparas art decó y una propuesta gastronómica marroquí e internacional.

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El Rick’s Café en Casablanca recrea la ambientación clásica del film con música en vivo y lámparas art decó, un imperdible para los viajeros nostálgicos.

Muchos viajeros incorporan esa visita dentro de recorridos culturales que también incluyen la Mezquita Hassan II. Así, la escala en Casablanca funciona menos como un simple tránsito y más como una experiencia ligada a la memoria cultural de quienes crecieron con ese universo.

Viajar sin apuro y con temperaturas moderadas

Umansky describió a Marruecos como un destino apto para un ritmo más pausado que el de otras plazas turísticas. “Tomar un té a la menta en una terraza frente a la medina, recorrer lentamente un zoco, escuchar música tradicional en un patio iluminado o contemplar el amanecer sobre las dunas forman parte de experiencias que muchos viajeros mayores de 60 valoran especialmente”.

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Esa lógica también define la temporada sugerida. Según explicó, los especialistas recomiendan viajar entre marzo y mayo o entre septiembre y noviembre, cuando las temperaturas más moderadas.

Plaza de Marrakech, en Marruecos (Shutterstock).