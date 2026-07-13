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De capital vikinga a destino turístico imperdible: así es Bergen, la ciudad que enamora en el Atlántico Norte

Fundada en 1070 por el rey Olav Kyrre y ciudad principal de Noruega hasta 1299, la urbe occidental alberga en Bryggen uno de los distritos portuarios medievales mejor conservados del continente europeo

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Bergen se consolidó como la segunda ciudad más grande de Noruega y como uno de los principales destinos turísticos del país (Wikimedia Commons)
Bergen se consolidó como la segunda ciudad más grande de Noruega y como uno de los principales destinos turísticos del país (Wikimedia Commons)

Rodeada por montañas, islas y los fiordos noruegos, Bergen se consolida como la segunda ciudad más grande de Noruega y uno de los principales destinos turísticos del país. Este municipio, que abarca 465,3 kilómetros cuadrados y registró 294.029 habitantes al 1 de enero de 2025 según datos oficiales, tiene un tejido urbano donde conviven la arquitectura tradicional, el dinamismo portuario y la proximidad con paisajes naturales reconocidos internacionalmente.

Fundada en 1070 por el rey Olav Kyrre, Bergen se expandió a partir de su ubicación estratégica en la costa occidental, en un enclave protegido que facilitó el comercio marítimo y el intercambio cultural entre distintas regiones europeas. Este desarrollo inicial la posicionó como capital de Noruega hasta 1299, cuando la ciudad de Oslo asumió ese rol, según documentación histórica local. El pasado comercial de Bergen define aún parte de su identidad, con un centro histórico que mantiene casas de madera, muelles y pasajes que permiten reconstruir la evolución de una ciudad portuaria fundamental durante siglos, según los registros históricos locales.

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El clima es una característica: Bergen es conocida por su ambiente húmedo y lluvias frecuentes durante todo el año, situación que marca la experiencia de los visitantes y motiva a las autoridades de turismo a recomendar el uso de ropa impermeable incluso en los meses templados. La ciudad es apodada “la ciudad de las siete montañas”, una referencia que se repite en guías y recorridos y que da cuenta de su entorno geográfico inmediato.

El legado medieval y comercial de Bergen se expresa especialmente en el sector de Bryggen, el antiguo muelle hanseático que constituye uno de los principales emblemas del casco histórico. Con su conjunto de edificaciones de madera, galerías y pasajes, Bryggen mantiene el trazado urbano que caracterizó a la ciudad durante la Edad Media. En el siglo XIV, la Liga Hanseática estableció allí una de sus oficinas principales, lo que la consolidó como nodo del comercio del Atlántico Norte, especialmente en la exportación de pescado seco del norte de Noruega.

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La ubicación estratégica de Bergen en la costa occidental impulsó el comercio marítimo y el intercambio cultural en Europa (Wikimedia Commons)
La ubicación estratégica de Bergen en la costa occidental impulsó el comercio marítimo y el intercambio cultural en Europa (Wikimedia Commons)

El valor patrimonial de Bryggen

La relevancia de Bryggen trasciende el ámbito noruego: el sitio forma parte de la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que lo describe como “uno de los distritos portuarios más antiguos del norte de Europa vinculados a los circuitos de comercio medieval”. El área alberga actualmente comercios, talleres, restaurantes y espacios culturales, y preserva un diseño urbano singular en la región.

Más allá de Bryggen, la oferta histórica y arquitectónica de Bergen combina trazados heredados de su período portuario y una relación permanente con el agua, visible tanto en el frente marítimo como en la estructura de la ciudad. Esta composición urbana, sumada a la variedad de casas coloridas y muelles antiguos, contribuye a una atmósfera que conecta tradición y vida cotidiana.

Los fiordos y el entorno natural

El entorno natural de Bergen refuerza su atractivo como destino. La ciudad sirve como punto de partida para recorrer los sistemas de fiordos de Sognefjord y Hardangerfjord, ubicados al norte y al sur, respectivamente. Esta proximidad convierte a Bergen en escala habitual para viajeros interesados en circuitos de naturaleza que se pueden complementar con los servicios de un centro urbano.

La topografía permite pasar en poco tiempo desde el núcleo histórico a senderos, bosques y miradores panorámicos. Las guías oficiales destacan la facilidad para combinar caminatas por el casco antiguo —por su escala compacta— con excursiones a los fiordos o ascensos breves a puntos elevados. Las condiciones climáticas, marcadas por esas precipitaciones, suelen influir en la planificación de la visita y motivan la adaptación del itinerario a alternativas bajo techo o a recorridos cortos.

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