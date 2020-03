Si aislarte de zonas de turismo masivo es lo que buscás, el WestHouse New York es tu mejor alternativa. Se encuentra a minutos del Central Park y es uno de los favoritos de parejas y viajeros de negocios por su ambiente refinado y versátil. Un hotel de lujo con precios muy competitivos y caracterizado por su concepto hogareño, esta propiedad ofrece desayuno y cena sin cargo en su espectacular terraza del piso 23. No te olvides de visitar The Den, el bar del hotel con bebidas temáticas adaptadas a los acontecimientos de la ciudad.