Además, viajar solo permite reducir algunos arrepentimientos que suelen tener los argentinos como por ejemplo, esperar a tener el compañero ideal de viaje y demorar la fecha para viajar, quizás por eso el 57% de los argentinos se arrepintió de no viajar más seguido. Como también no haber viajado de más joven (43%) o no ser lo suficientemente aventurero durante el viaje (26%).