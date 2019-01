En Montoya abundan las actividades recreativas. Los que no están en el mar (revoltoso y compacto: una pequeña franja delimita la zona en la que las olas no son peligrosas), están jugando o charlando en grupos. La playa no tiene música ni venta de tragos. No es Bikini, la playa contigua en el corredor oceánico de arenas que termina en José Ignacio. El guardavidas del lugar bien lo describió: "Esta es una playa a la que suelen venir chicos de hasta 18 años, los más grandes van hacia Bikini, más hacia el este. Es como si hubiesen egresado".