No por nada se volvió el refugio preferido de Mauricio Macri, su mujer Juliana Awada y su hija Antonia, o de Máxima Zorreguieta. Sin embargo, al oasis natural también acuden año tras año mochileros, jóvenes y familias enteras, tanto en invierno como en verano. Playas escondidas, cabalgatas por el Cerro Belvedere, excursiones por los Siete Lagos, un té en la vecina Villa Traful, trekking, kayak y deportes extremos. Allí no hay nada que no se pueda hacer.