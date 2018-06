En su carta aparecen el Cappuccino de Tubérculos, el Duxelle de Hongos y la Espuma de Pachamanca. "En Cusco -relata- me he acercado a Qusipata. Allí me hice de tomates cherry de su producción y de 3 tipos de frutos rojos que nos permiten sazonar nuestros platos. En Ollantaytambo (localidad cercana a Machu Picchu), por ejemplo conocí a Piric, responsable de producir flores comestibles que nunca faltan en nuestras presentaciones".