De regreso, entre las opciones de alojamiento, The Mill Apartments, ofrece una opción no solo increíble por la propiedad en sí, sino por el sistema de confianza que es una muestra de cómo funciona este país. Por empezar, si uno hizo el check in temprano (para poder tomar el tour en bici) podrá dejar el equipaje allí y al regresar no habrá nadie. En una caja empotrada en la pared pero cerrada simplemente con unas grampas sin candados encontrará un sobre con la llave de su departamento, una nota de bienvenida y los datos para conectarse gratis a wifi. El equipaje estará en el departamento.