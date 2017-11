📷 @visitbarcelona Tal dia com avui, l'any 1852, naixia Antoni Gaudí. Referent indiscutible del modernisme català, la seva capacitat creativa va quedar reflectida en la seva obra. El Park Güell n'és un bon exemple 🎂🎆 . . Tal día como hoy en 1852, nacía Antoni Gaudí. Referente indiscutible del modernismo catalán, su capacidad creativa quedó reflejada en su obra. El Park Güell es un buen ejemplo de ello 🎂🎆 . . On this day 165 years ago, in 1852, Antoni Gaudí was born. One of the greatest examples of the Catalan modernism, his creative capacity has been reflected in his work arts. Park Güell is an excellent example 🎂🎆 . . #repost #parkgüell #gaudí #aniversari #modernisme #barcelona #efemerides #patrimonicultural #worldheritage #igersbcn #igerscatalunya

