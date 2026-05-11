México

Qué pasa con la casa si te divorcias en México: quién se queda con ella y cómo se decide

Si los esposos no llegan a un arreglo sobre la casa, el juez valora titularidad, existencia de hijos menores y contribuciones al hogar. Puede asignar uso temporal o autorizar venta y reparto del monto obtenido

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La sociedad conyugal implica que los bienes adquiridos durante el matrimonio, como la vivienda familiar, son propiedad común de ambos cónyuges. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, la distribución de la casa tras un divorcio depende del régimen patrimonial elegido al casarse, la titularidad del inmueble y la existencia de hijos menores o dependientes económicos. Los procedimientos y fundamentos están regulados por el Código Civil Federal y las autoridades judiciales mexicanas.

La sociedad conyugal implica que los bienes adquiridos durante el matrimonio, como la vivienda familiar, son propiedad común de ambos cónyuges.

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Al concretarse el divorcio, la ley ordena su reparto equitativo, salvo que exista un acuerdo distinto en las capitulaciones matrimoniales. El Código Civil Federal establece que, tras ejecutarse el divorcio, se divide el patrimonio común y se resuelven las obligaciones entre los cónyuges y con los hijos.

Si el matrimonio se celebró bajo separación de bienes, cada parte conserva la propiedad de lo que adquirió individualmente y la vivienda será de quien aparezca como titular ante el Registro Público de la Propiedad.

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Procedimientos y criterios judiciales para decidir sobre la vivienda

Un hombre y una mujer sentados espalda con espalda en un sofá gris, separados por una línea brillante. Él viste oscuro, ella claro. Detrás, muebles modernos y una ventana.
Cuando la vivienda es copropiedad, el juez puede ordenar la venta y el reparto del producto o asignar el uso temporal al progenitor que tenga la custodia, con base en el interés superior de la niñez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si los cónyuges no logran un acuerdo, la decisión corresponde a un juez de lo familiar. El juez toma en cuenta la titularidad, la existencia de hijos menores de edad y la contribución de cada parte al hogar.

Cuando la vivienda es copropiedad, el juez puede ordenar la venta y el reparto del producto o asignar el uso temporal al progenitor que tenga la custodia, con base en el interés superior de la niñez.

Si el inmueble está hipotecado y ambos figuran como deudores, la deuda sigue siendo compartida hasta que exista una resolución judicial. La sentencia de divorcio se inscribe ante notario público y en el Registro Civil para efectos legales.

Compensaciones y derechos en casos particulares

(Imágen Ilustrativa Infobae)
El cónyuge puede solicitar hasta el 50 % del valor de los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluidos los inmuebles, siempre que se acredite la dedicación exclusiva al hogar y a los hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación mexicana prevé una compensación para quien se dedicó al hogar y no percibió ingresos, incluso si el régimen es separación de bienes.

El cónyuge puede solicitar hasta el 50 % del valor de los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluidos los inmuebles, siempre que se acredite la dedicación exclusiva al hogar y a los hijos. En caso de disputa sobre el valor de la propiedad, el juzgado puede ordenar un avalúo pericial.

Si la vivienda pertenece a un solo cónyuge, pero el otro tiene derecho de alimentos, el juez puede permitir el uso temporal de la casa mientras subsista la obligación alimentaria.

Desalojo y recuperación de la vivienda tras el divorcio

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Si no entrega la posesión, el propietario puede solicitar el auxilio de la fuerza pública. En casos con hijos menores, el juez prioriza el derecho a una vivienda digna para quienes dependan económicamente del otro cónyuge. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la autoridad asigna la propiedad o el uso de la casa, el cónyuge obligado a desalojar dispone de un plazo fijado por el juez.

Si no entrega la posesión, el propietario puede solicitar el auxilio de la fuerza pública. En casos con hijos menores, el juez prioriza el derecho a una vivienda digna para quienes dependan económicamente del otro cónyuge.

Paso a paso del procedimiento de reparto en el divorcio

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se necesita formalizar la sentencia de divorcio ante notario público y en el Registro Civil para efectos legales y registrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

  • Identificar el régimen patrimonial bajo el que se celebró el matrimonio: sociedad conyugal o separación de bienes.
  • Revisar la titularidad de la vivienda en el Registro Público de la Propiedad y/o las capitulaciones matrimoniales.
  • Intentar llegar a un acuerdo entre los cónyuges sobre la casa, ya sea para su reparto, venta o asignación de uso.
  • Si no hay acuerdo, presentar la solicitud ante el juez de lo familiar, quien analizará la titularidad, la existencia de hijos menores y la contribución de cada cónyuge.
  • En caso de copropiedad, el juez puede ordenar la venta del inmueble y repartir el producto, o asignar el uso de la vivienda a quien tenga la custodia de los hijos.
  • Si la casa está hipotecada y ambos figuran como deudores, la responsabilidad sobre la deuda se mantiene hasta que el juez resuelva.
  • Solicitar, si corresponde, la compensación para el cónyuge que se dedicó al hogar y no percibió ingresos propios.
  • Formalizar la sentencia de divorcio ante notario público y en el Registro Civil para efectos legales y registrales.
  • Cumplir con el plazo fijado por el juez para desalojar la vivienda, si así se determina.
  • En caso de incumplimiento, el propietario puede pedir el auxilio de la fuerza pública para recuperar la posesión del inmueble.

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