The Ha'penny Bridge Dublin, an architectural jewel in the heart of the city! Double Tap if you Love Dublin! Pic @antoinetteereilly #love #dublin #instatravel #instagood #igers #travel #pic #instadaily #photo #igersdublin #irlanda #ireland #lonelyplanet #igersireland #lovedublin #dublincity #dublinstreets #streets #dublinbuildings #dublinireland #visitdublin #Irland #streetphotography #hapennybridge #architecture #bridge

A post shared by Visit Dublin (@visitdublin) on Jun 29, 2017 at 9:14am PDT