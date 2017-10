SeaGlass Carousel en Battery Park, The Battery: Esta nueva incorporación a The Battery Conservancy tiene como objetivo entretener, inspirar y educar a grandes y chicos por igual. Construida para recordar el año 1896, cuando este sitio fue el hogar del New York Aquarium at the Castle, la calesita exhibe mágicas criaturas marinas y peces. Sesenta paneles SmartGlass transforman las paredes del carrusel de claro a azul, simulando un viaje al fondo del mar.