35 pensamientos inspiradores sobre liderazgo de los grandes conductores de la historia

Los especialistas coinciden en que el liderazgo adecuado es lo que marca la diferencia en las organizaciones y dirige las compañías. Todos los líderes enfrentan obstáculos y momentos difíciles y estar a la altura es lo que destaca a los grandes conductores y modelos a seguir.

El secreto del éxito profesional ha sido analizado y cuantificado en numerosas ocasiones, sin embargo, una de las cuestiones centrales no es sólo cómo alcanzarlo. También es muy importante tener en claro que implica ser un líder y, además, mantener y sostener en el tiempo un buen desempeño.

Aquí aportamos 35 pensamientos inspiradores sobre liderazgo de grandes conductores de distintos ámbitos durante la historia.

1. “Un buen líder lleva a las personas a donde quieren ir. Un gran líder las lleva a donde no necesariamente quieren ir, pero deben de estar”. Rosalynn Carter, ex primera Dama de EEUU.

2. “Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe, cuando su trabajo está hecho y su meta cumplida, ellos dirán: Lo hicimos nosotros”. Lao Tzu, filósofo chino.

3. “Los grandes líderes son casi siempre grandes simplificadores. Pueden interrumpir cualquier argumento, debate y duda y ofrecer una solución que todos puedan entender”. Colin Powell, ex secretario de Estado de EEUU.

4. “La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. La última es dar las gracias. Entre ambas circunstancias, el líder es un sirviente”. Max De Pree, escritor y hombre de negocios.

5. “Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y convertirse en algo más, entonces eres un líder”. John Quincy Adams, ex presidente de Estados Unidos.

6. “Un líder es un repartidor de esperanza”. Napoleón Bonaparte, militar y estadista francés.

7. “Un líder es como un pastor. Se queda detrás del rebaño dejando que los animales más hábiles caminen adelante mientras todos los demás los siguen sin darse cuenta de que en realidad están siendo dirigidos desde la retaguardia”. Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica.

8. “Aquel que nunca aprendió a obedecer no puede ser un buen comandante”. Aristóteles, filósofo griego.

9. “El liderazgo es el arte de conseguir que alguien haga algo que tú quieres porque él quiere hacerlo”. Dwight D. Eisenhower, ex general y presidente de EEUU.

10. “En el siguiente siglo, los líderes serán aquellos que impulsen a otros”. Bill Gates, fundador de Microsoft.

11. “Un buen líder es aquella persona que acepta más de lo que le toca de culpa y menos de lo que le corresponde de crédito”. John Maxwell, orador estadounidense.

12. “Los líderes que ofrecen sangre, sudor y lágrimas siempre obtienen más de sus seguidores que aquellos que ofrecen seguridad y diversión. Llegado el momento adecuado, los seres humanos tienden a ser heroicos”. George Orwell, escritor británico .

13. “Empiezo cada día diciéndome que soy una influencia positiva para este mundo”. Peter Daisyme, emprendedor tecnológico.

14. “Gánate el liderazgo día con día”. Michael Jordan, basquetbolista estadounidense.

15. “Liderazgo es elevar la visión de una persona, llevar su rendimiento a un mayor estándar y construir una personalidad más allá de sus limitaciones normales”. Peter Drucker, filósofo de la administración austríaco.

16. “Mi trabajo no es ser complaciente con las personas. Mi trabajo es empujar a estos grandes trabajadores que tenemos y hacerlos aún mejores”. Steve Jobs, fundador de Apple.

17. “Las personas no deben sentirse obligadas. Deben ser capaces de elegir a su propio líder”. Albert Einstein, científico alemán.

18. “Para alcanzar cualquier éxito a largo plazo como entrenador o desde cualquier posición de liderazgo debes ser obsesivo de alguna manera”. Pat Riley, ex entrenador de la NBA.

19. “Si crees que estás liderando y te volteas y no hay nadie siguiéndote, entonces sólo saliste a caminar”. Benjamin Hooks, luchador por los derechos civiles.

20. “El desafío del liderazgo es ser fuerte, pero no rudo; amable, pero no débil; atrevido, pero no abusivo; considerado, pero no flojo; humilde, pero no tímido; orgulloso, pero no arrogante; tener buen humor, pero no ser tonto”. Jim Rohn, orador motivacional.

21. “Antes de ser líder, el éxito sólo se trata del crecimiento propio. Una vez que te vuelves un líder, el éxito se define por el crecimiento de otros”. Jack Welch, ex director de GE.

22. “Hacer grandes cosas es difícil, pero ordenar grandes cosas lo es aún más”. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán.

23. “Para mí es absolutamente necesario tener personas que piensen por mí y que a la vez sigan mis órdenes”. George Washington, expresidente estadounidense.

24. “Los líderes no nacen, se hacen. Y se hacen de la misma manera que todo lo demás: a través del trabajo duro”. Vince Lombardi, exentrenador de futbol americano.

25. “El hombre más peligroso del mundo es un líder cobarde”. Stephen King, escritor estadounidense.

26. “Un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino en los de cambio y controversia”. Martin Luther King, Jr., activista por los derechos civiles.

27. “Ningún hombre que quiera hacerlo todo solo o llevarse todo el crédito por hacerlo, será un buen líder”. Andrew Carnegie, industrial estadounidense.

28. “Aquellos que tratan de dirigir a las personas sólo pueden hacerlo siguiendo a la muchedumbre”. Oscar Wilde, escritor irlandés.

29. “Los líderes sobresalientes hacen un esfuerzo extra para aumentar la autoestima de su personal. Si la gente cree en sí misma, es increíble lo que pueden conseguir”. Sam Walton, fundador de Walmart.

30. “El ejemplo no es lo que más influencia a personas. Es lo único”. Albert Schweitzer, filósofo alemán.

39. “A veces recuerdo cuán vacía puede ser la etiqueta del liderazgo y cuán heroico es tener verdaderos seguidores”. Warren Bennis, fundador de los estudios sobre liderazgo.

31. “La historia del mundo es la biografía de grandes hombres”. Thomas Carlyle, historiador británico.

32. “No tienes que tener una posición de altura para poder ser un líder”. Henry Ford, industrial estadounidense.

33. “No puedo darte la fórmula del éxito pero sí puedo darte la del fracaso: trata de complacer a todos”. Herbert Swope, periodista estadounidense.

34. “Aquel que ha aprendido a obedecer, sabrá cómo dirigir”. Solón, estadista griego.

35. “El mejor ejecutivo es aquel que tiene el buen sentido de elegir buenos hombres para hacer lo necesario y suficiente autocontrol para no estorbar cuando lo hacen”. Theodore Roosevelt, expresidente estadounidense.

