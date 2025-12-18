Talento y Liderazgo

Del tropiezo al éxito: cómo los errores pueden potenciar nuevas carreras y el desarrollo profesional, según expertos

Casos recientes muestran que aprovechar los desafíos y aprender de los reveses abre nuevas puertas en el mundo laboral. Por qué el autoconocimiento y la adaptación son aliados clave para crecer y alcanzar metas profesionales

Guardar
El fenómeno de fracasar hacia
El fenómeno de fracasar hacia arriba redefine el liderazgo en las grandes empresas y desafía la visión tradicional del error profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En junio de 2023, General Electric anunció el despido de un vicepresidente tras una seguidilla de informes negativos y pérdidas millonarias; cuatro meses después, ese mismo ejecutivo asumió un nuevo cargo aún más alto en una tecnológica de Silicon Valley, con un salario superior y mayores responsabilidades.

Este tipo de episodios se repite con frecuencia en el entramado corporativo global: los fracasos no solo no detienen carreras, sino que —bien gestionados— pueden convertirse en trampolines para llegar a la cima.

El fenómeno de “fracasar hacia arriba” desafía la antigua creencia de que el error es un estigma o una marca indeleble. En las grandes ligas empresariales, fracasar y saber contarlo bien muchas veces vale más que un historial sin tropiezos.

Un estudio internacional de la firma Heidrick & Struggles, citado por Fortune, reveló que casi el 40% de los CEOs de empresas Fortune 500 fueron seleccionados para posiciones superiores, justo tras experimentar graves crisis profesionales.

El arte de la resiliencia: cuando la narrativa triunfa sobre el currículo

Casi el 40% de los
Casi el 40% de los CEOs de empresas Fortune 500 accedieron a cargos superiores tras atravesar crisis y fracasos notables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la volatilidad instalada como norma, el mercado empresarial premia a quienes no solo sobreviven a la adversidad, sino que logran transformarla en una historia inspiradora. Herminia Ibarra, profesora de liderazgo en London Business School, subraya que “en un entorno donde los cambios y la presión no dan tregua, la capacidad de explicar cómo se superó un revés puede pesar tanto como los logros objetivos”.

En este sentido, la narrativa del “aprendizaje” se ha convertido en una herramienta estratégica. Jeffrey Pfeffer, referente en management de Stanford, sostiene que “la autoconfianza y el control del relato personal suelen importar más que la consistencia de los resultados concretos, sobre todo bajo la lupa de los selectores de talento y consejos directivos”. Para muchos equipos de selección, la persona capaz de comunicar un fracaso como una experiencia transformadora resulta automáticamente vista como adaptable, resiliente y valiente, cualidades en extremo demandadas en los escenarios actuales, tal como desarrolló Fortune.

Responsabilidad diluida y ascenso sin castigo

Uno de los pilares del “fracasar hacia arriba” es la responsabilidad asimétrica. En organizaciones complejas, los éxitos tienden a concentrarse en la cúpula, mientras que los fracasos —desde malos resultados hasta proyectos fallidos— se dispersan entre los mandos intermedios o se atribuyen a equipos externos y coyunturas económicas. Esta dinámica crea una zona gris: quienes toman grandes decisiones raramente enfrentan consecuencias directas, y el tiempo termina jugando a su favor.

El control del relato personal
El control del relato personal y la autoconfianza pesan más que los resultados perfectos en la carrera corporativa actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

David Fairhurst, ex Chief People Officer (CPO) de McDonald’s, lo define de la siguiente manera: “El error, bien manejado, puede convertirse en medalla: haber transitado una crisis, sobrevivido y aprendido del proceso suele ser más atractivo para un consejo de dirección que una carrera plana y sin desafíos”.

La movilidad laboral creciente alimenta el fenómeno. Cambios de empresa cada pocos años y saltos entre sectores se leen habitualmente como prueba de ambición y dinamismo, incluso cuando encubren trayectorias desparejas.

Fracaso: ¿cimentar liderazgo o diseñar excusas?

La economía del relato contiene riesgos. Un informe publicado en marzo de 2024 por el Leadership Institute de la Universidad de Exeter advierte que sólo el 22% de los ejecutivos que subieron tras un traspié desarrollaron capacidades adaptativas reales. El resto, explica la economista británica Amanda Goodall, simplemente perfeccionó su discurso y aprendió a “sobrevivir comunicacionalmente”, sin abordar fallas estructurales.

Por otro lado, hay evidencia de que la exposición temprana al error puede forjar un tipo de liderazgo especialmente necesario en entornos impredecibles. Amy Edmondson, profesora de Harvard y autora de “The Right Kind of Wrong”, sostiene que “el máximo aprendizaje proviene de quienes toman el error como oportunidad para repensar sus procesos y rediseñar equipos, demostrando en el futuro mayor audacia y autonomía”.

Solo el 22% de los
Solo el 22% de los ejecutivos que ascendieron tras un traspié desarrollaron capacidades adaptativas reales, según la Universidad de Exeter (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los casos abundan. El propio Satya Nadella, CEO de Microsoft, fue desplazado dos veces de cargos estratégicos antes de ser considerado como candidato para liderar la compañía. “Las empresas que sólo toleran historias de éxito terminan perdiendo talento y oportunidades: necesitamos cuestionar la narrativa del héroe infalible”, afirmó Nadella en una conferencia celebrada en marzo.

¿Error virtuoso o excusa sofisticada?

El auge de quienes prosperan tras el fracaso provoca debate. ¿Celebrar el error impulsa la innovación o habilita irresponsabilidades? ¿El sistema premia la resiliencia real —asumir, corregir, mejorar— o simplemente la destreza para reescribir el pasado y convencer a nuevos interlocutores?

Las consultoras globales coinciden en que esta tendencia seguirá en aumento, impulsada por la rapidez del cambio y la presión por mostrar flexibilidad, pero advierten que las empresas más exitosas serán, justamente, las que construyan mecanismos para separar la autocrítica genuina de la cosmética.

En la cúspide, el relato puede abrir puertas, pero solo el desempeño las mantiene abiertas. En un mundo donde la narrativa pesa tanto como la factura de resultados, el desafío para los nuevos líderes será demostrar, más allá de las palabras, por qué merecen volver a intentarlo.

Al final, las empresas entienden que no existe éxito sólido sin la incomodidad del error; la diferencia la marca quien, tras caer, aprende y trasciende —y quien sólo sabe contarlo.

Temas Relacionados

Fracasar hacia arribaLiderazgo empresarialPsicología organizacionalCultura empresarialAscenso laboralTropiezos profesionalesNewrsroom BUE

Últimas Noticias

Qué es la microjubilación, la pausa laboral que adoptan jóvenes menores de 35 años

Con respaldo económico propio y sin compromisos inmediatos, más trabajadores deciden realizar cambios con el objetivo de redefinir sus prioridades

Qué es la microjubilación, la

Ni 7 ni 8: un estudio refuta leyendas y revela cuántas horas reales somos productivos en el trabajo

Un nuevo informe revela que la productividad real de los trabajadores es mucho menor de la esperada, informa Elle

Ni 7 ni 8: un

Las reglas de oro de Charlie Munger, el legado de un ícono financiero que marcó a generaciones

El ex socio de Warren Buffett compartió tres principios claves que lo llevaron a abandonar la abogacía para convertirse en uno de los nombres más influyentes en las finanzas globales

Las reglas de oro de

El poder femenino en Hollywood: 6 mujeres que dominan la industria del entretenimiento

Según The Hollywood Reporter, estas destacadas ejecutivas han redefinido el poder en la producción audiovisual. Su visión estratégica y éxitos globales las colocan en la cima de un sector donde el liderazgo corporativo está transformando la escena mediática a escala mundial

El poder femenino en Hollywood:

Cómo hacer para que la redacción empresarial pase de ser “promedio” a “excelente”

Al responder a tres preguntas básicas, la eficacia en la comunicación que se intenta brindar puede aumentar. De qué manera se pueden lograr los objetivos deseados a la hora de escribir un documento corporativo

Cómo hacer para que la
DEPORTES
“120 minutos de escalofríos y

“120 minutos de escalofríos y lágrimas”: el llamativo recuerdo de Francia a tres años de perder la final del Mundial contra Argentina

El presidente de Rosario Central habló por primera vez de la sorpresiva salida de Holan: “La eliminación rápida no nos gustó”

Le pegó desde atrás de mitad de cancha y la clavó en un ángulo: el golazo de Marruecos ante Jordania para ser campeón de la Copa Árabe

Cuánto deberán pagar los pilotos de la F1 por la superlicencia en 2026: el monto que tendrá que abonar Colapinto

“¡Aguante Argentina y vamos por la cuarta!”: el eufórico video de Claudio Tapia en el estadio Lusail a tres años del título en Qatar

TELESHOW
Wanda Nara canceló las grabaciones

Wanda Nara canceló las grabaciones de MasterChef y tuvo un ataque de llanto tras enterarse de que no pasará Navidad con sus hijas

José María Muscari celebró sus dos años como papá de Lucio: “Todo el amor que cabe en mi corazón”

Homero Pettinato aseguró que alguien intentó extorsionarlo y apuntó contra Sofía Gonet: “Mi ex no te gasta un mango”

El primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen: “Falla multiorgánica”

Elba Marcovecchio solicitó a la justicia que las hijas de Mauro Icardi pasen la Navidad con el futbolista

INFOBAE AMÉRICA

El héroe de Sídney, Ahmed

El héroe de Sídney, Ahmed al Ahmed, recibió más de 2 millones de euros tras desarmar al atacante en el atentado de la playa de Bondi

Estados Unidos sancionó a 29 buques por operar en la “flota en la sombra” del petróleo iraní

El papa León XIV designó al obispo Ronald Hicks como nuevo arzobispo de Nueva York

Francia aprobó leyes para rehabilitar a mujeres condenadas por abortar y a homosexuales perseguidos durante décadas

Lula confirmó que vetará la ley que reduce las condenas por intento de golpe de Estado en Brasil: “No es un secreto para nadie”