Cuáles son las mejores empresas para que trabajen las mujeres en la Argentina y por qué

Por tercer año, hoy, martes 11 de mayo, se dio a conocer cuáles son las mejores compañías para que las mujeres trabajen en el país, según el ranking, de Great Place to Work (GPTW), los Mejores Lugares para Trabajar para las Mujeres en Argentina . En la categoría de más de mil empleados se galardonó a Banco Galicia, mientras que en la de desde 251 hasta mil empleados a Hilton y en la de hasta 250 trabajadores a Coderhouse. La metodología de GPTW para determinar los Mejores Lugares para Trabajar es única y ha sido aplicada por más de 20 años en más de 60 países en todo el mundo.

Existen dos componentes esenciales en la metodología de mejores empresas para trabajar para mujeres:

- La percepción de los colaboradores a través de la cual se miden las experiencias de confianza, y el logro de su máximo potencial humano sin importar quiénes sean ni qué lugar ocupen en la organización. También se consideran las experiencias diarias de todos los colaboradores respecto de cómo se viven los valores dentro de la organización, la posibilidad de las personas para aportar nuevas ideas y la eficacia de los líderes en el día a día. Este mismo análisis se replica para el colectivo específico de mujeres.

- La proporción que existe en la cantidad de hombres y mujeres en los cargos de conducción.

Este listado se reveló con el objetivo de brindar información y fomentar la diversidad de género en las organizaciones de todo el país y reconocer a aquellas empresas que se esfuerzan por crear y mantener un excelente lugar para trabajar para toda su fuerza laboral.

La metodología de GPTW para determinar los Mejores Lugares para Trabajar ha sido aplicada por más de 20 años en más de 60 países en todo el mundo

Según destacan desde GPTW, los acontecimientos de 2020 posan muchas dudas sobre los magros avances que se habían logrado en materia de acceso al mercado laboral de las mujeres.

En términos generales y basados en datos que publican instituciones como CIPPEC, World Economic Forum o la OIT, ellas ocupan la mayor parte del trabajo precario en el mercado informal y los puestos de menor responsabilidad en el mercado formal y están sobrerrepresentadas en ocupaciones que sufrieron fuertes restricciones al momento del aislamiento .

Por último, las mujeres son quienes siguen asumiendo la mayor carga de trabajo no remunerado al interior del hogar. Dicha carga se multiplica al cierre de las escuelas o su apertura parcial. A su vez, esta situación se intensifica si también están a cargo de adultos mayores.

El año pasado, al cierre de la segunda edición de este ranking, el COVID-19 comenzaba a ser el contexto imperante. Las empresas que conforman esta particular lista demuestran la importancia de contar con medidas inclusivas en la estrategia de Recursos Humanos, aun en tiempos difíciles, como queda demostrado en la presente edición.

En estos tres años, los organizadores del ranking observaron un gran avance en lo referente a prácticas de los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres. Pero las prácticas son la punta del iceberg. Entonces, cabe preguntarse, y recordar, para qué estas empresas hacen esto: si pretendemos un lugar igualitario desde la perspectiva de género, hay que rediseñar ciertos resortes de la cultura de las organizaciones en vez de intentar rediseñar a las mujeres que trabajan en ellas. En este sentido, estas empresas no toman atajos, van por el camino largo: desenmascarar los estereotipos del liderazgo, contrarrestar los sesgos inconscientes y reconocer que las mujeres continúan trabajando doble turno (el segundo, no es pago). En esto están los mejores lugares para trabajar para las mujeres.

Estas organizaciones se trazan objetivos claros y unos indicadores que monitorean de manera frecuente y sistemática. A partir de ahí desgranan una serie de iniciativas que van probando para chequear si ayudan al logro de esos objetivos. Y en ese camino, van descubriendo nuevas iniciativas. Pero también visibilizan el problema, tanto hacia adentro como hacia afuera de la organización.

Según destacan, uno de los aspectos claves en el mercado laboral empresarial de las mujeres continúa siendo el del crecimiento interno, por lo cual intervenir de manera directa en su desarrollo es fundamental. También lo es la autenticidad y la visibilidad, reconocidas como la piedra angular del crecimiento.

Las mujeres dedican más tiempo que los hombres a trabajos no pagos, como el cuidado de los hijos (Getty Images)

La autenticidad tiene que ver con mostrarse tal como uno es. Incluso en el trabajo. Y aquí las mujeres se encuentran en un dilema: o aspiran a comportarse bajo las normas asociadas a estructuras de decisión históricamente masculinas o deciden no hacerlo para evitar comportarse de formas que no les son genuinas. La pregunta que resuena es: ¿Qué ocurre si una mujer no quiere adscribirse a las normas tácitas?

Por otro lado, la visibilidad: cuando uno es visto, puede demostrar sus habilidades, darse a conocer, crear relaciones. Aquí se enfrentan a otro dilema: ¿Estaré metiéndome en un terreno que no me pertenece? ¿Verdaderamente me conviene ser muy visible si luego quedaré atrapada entre dos mundos muy disímiles, como son el doméstico y el laboral? De esta forma, con estos comportamientos, simplemente, retroalimentan los sesgos.

Finalmente, el crecimiento individual y el cuidado. Las mujeres que pertenecen a empresas de este ranking tienen la percepción de que pueden ser auténticas y visibles en su lugar de trabajo. Sin embargo, no tienen la misma percepción en lo referido a la posibilidad de crecimiento individual. Y muy pocas lo logran.

En relación al cuidado, en contexto de pandemia, todas estas organizaciones del ranking realizaron denodados esfuerzos por “cuidar” a sus colaboradores. Y este cuidado, traducido en diversas decisiones que ayudan a los trabajadores a mantener cierto equilibrio entre la vida laboral y personal, constituyó un invaluable soporte para los empleados y sus grupos familiares.

Infobae consultó a los líderes detrás de las tres organizaciones que se encuentran en los primeros lugares, con el fin de conocer qué las convierte en las empresas ideales para trabajar para las mujeres en el país.

Banco Galicia - Más de 1.000 empleados

Por segundo año consecutivo esta empresa ocupa el primer puesto dentro de su categoría. Esta organización tiene 6.256 empleados, se dedica a los servicios financieros y seguros y cuenta con una rotación del 2%. En diálogo con Infobae, Rafael Bergés, gerente de Personas de Banco Galicia, dio sus impresiones sobre qué siente por liderar el ranking de las mejores compañías para que trabajen las mujeres: “Este premio es un gran indicador de que vamos por el camino correcto, es un gran motivador y nos demuestra que la diversidad suma valor en todas las áreas de la compañía y que debemos seguir impulsando y potenciando nuestra estrategia de género. Y, aunque sabemos que aún tenemos un camino por recorrer, estamos muy felices y agradecidos porque este reconocimiento representa el esfuerzo de un equipo enorme de diferentes áreas que se involucraron para contribuir al plan de acción definido como compañía, trabajando para ser una mejor organización para todas las personas”.

Rafael Bergés, gerente de Personas del Banco Galicia

En relación a los valores que fomentan día a día desde esta compañía, Bergés precisó: “Promovemos la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de la mujer como un aspecto central de nuestra cultura. Conocer qué dicen las mujeres que trabajan en el banco sobre nuestras políticas y prácticas nos permite seguir mejorando nuestra propuesta de valor”.

Según amplió a Infobae, en la entidad tienen definidos cuatro ejes de gestión interna: equilibrio, igualdad salarial, desarrollo de talento y flexibilidad en la búsqueda de lograr representatividad femenina en todos los niveles de la organización.

-Equilibrio: propician el equilibrio entre hombres y mujeres en todos los niveles de la organización, buscando alcanzar, de acuerdo al compromiso con los Principios de Empoderamiento de la mujer de Naciones Unidas, el 30% de mujeres en puestos de liderazgo para 2030.

Rafael Bergés, gerente de Personas de Banco Galicia

-Igualdad salarial: la remuneración en Banco Galicia está definida por el puesto y no por el género, según manifestaron a este medio. Por lo que, a igual trabajo, igual salario. Transparentan y comunican el mapa de la organización y las familias de puestos.

-Desarrollo: trabajan para promover el desarrollo de talento interno femenino y así fortalecer las líneas de liderazgo, a través de capacitaciones, actividades, formación en los líderes varones, coaching, mentoreo, entre otras iniciativas.

-Flexibilidad: impulsan políticas y programas para apoyar a las familias en la búsqueda del equilibrio entre su vida laboral y personal. Cuentan con beneficios adicionales a los de la ley por crianza: retorno gradual para cuidadores primarios y secundarios, lactarios en los puestos de trabajo, ampliación a 30 días de la licencia para cuidadores secundarios, posibilidad de trabajo remoto y horarios flexibles.

"Los roles en materia de género fueron cambiando, desde cuestiones de corresponsabilidad en la crianza de los niños y niñas en una familia, hasta el desarrollo y nombramiento de mujeres en los puestos de dirección", comparte Rafael Bergés, de Banco Galicia

“Los roles en materia de género fueron cambiando, desde cuestiones de corresponsabilidad en la crianza de los niños y niñas en una familia, hasta el desarrollo y nombramiento de mujeres en los puestos de dirección. Como organización, acompañamos el contexto de cambio con todos los desafíos que eso conlleva, haciendo una introspección constante de nuestras prácticas, buscando la mejora continua que permita que más mujeres deseen trabajar con nosotros y confíen en nuestra organización para desarrollarse. El 50% de las personas que forman parte de Galicia son mujeres y estamos orgullosos de promover oportunidades laborales en todos los niveles de la organización”, expresó el gerente de Personas de Banco Galicia, sobre el rol de la mujer en un contexto empresarial en los tiempos en los que vivimos.

Hilton - Entre 251 a 1.000 empleados

Parte del equipo de mujres que integran el staff de Hilton

Tras haber obtenido el segundo puesto en 2020, Hilton alcanzó la cima en esta edición del prestigioso reconocimiento de GPTW. Con 520 empleados, es una compañía dedicada a la industria de la hotelería, que cuenta con una rotación del 16%.

Consultado por Infobae, Orr Rivero, vicepresidente de Recursos Humanos para el Caribe y Latinoamérica de Hilton, dijo: “La diversidad es el núcleo de nuestra visión, misión y valores. Como una compañía global de hospitalidad, nuestra fuerza de trabajo diversa es fundamental para nuestro éxito. Estamos orgullosos de ser reconocidos por nuestros esfuerzos de ser un Great Place to Work globalmente, y uno de los mejores lugares de trabajo para mujeres en la Argentina”.

“Nuestros miembros de equipo juegan un rol muy importante en inspirar y formar a los líderes del futuro, y es crucial que individuos talentosos -ambos hombres y mujeres – reciban las herramientas correctas y el soporte para ser exitosos. Estamos comprometidos con hacer de Hilton un lugar genial de trabajo donde todas las mujeres prosperen – desde nuestras camareras hasta nuestras ejecutivas - invirtiendo en cada una de las etapas de su experiencia con nosotros, incluyendo asistencia para terminar el bachillerato, cursos de liderazgo de primer nivel, y el establecimiento de una estrategia audaz para lograr la paridad de género en nuestros niveles de liderazgo”, detalló.

¿Qué valores fomentan día a día desde Hilton para desarrollar un clima de igualdad de género? Según Rivero, “la clave de nuestro éxito continuo es la inclusión, y es imperativo que sigamos buscando formas de empoderar a las mujeres para que desarrollen la carrera que desean con nosotros. Además de formatos de trabajo flexible, también ofrecemos una amplia gama de oportunidades de capacitación y desarrollo de clase mundial para apoyar el crecimiento de cada miembro de equipo, que van desde programas de posgrado hasta entrenamiento virtual y alianzas con algunos de los nombres más respetados en materia de educación para que las mujeres tengan las mismas posibilidades de éxito y desarrollo al interior de nuestra organización”.

Orr Rivero, vicepresidente de Recursos Humanos para el Caribe y Latinoamérica de Hilton

“A nivel global estamos comprometidos con apoyar y promover a más mujeres en puestos de liderazgo ejecutivo en toda la empresa. Aunque se han logrado grandes avances, y la inclusión en el lugar de trabajo nunca ha estado más arriba en la agenda de nuestra organización, lograr la paridad total en un negocio global es un viaje en el que seguimos trabajando y enfocando todos nuestros esfuerzos”, agregó y manifestó: “En Hilton ofrecemos diversas oportunidades de crecimiento y un alto grado de autonomía; creamos condiciones de trabajo que le permiten al equipo permanecer y crecer por décadas y generaciones”.

Infobae le preguntó a Rivero qué destaca del rol de la mujer en un contexto empresarial en los tiempos en los que vivimos: “En Hilton, estamos comprometidos con una fuerza laboral inclusiva que represente plenamente culturas, géneros, antecedentes y puntos de vista diferentes. Nuestras marcas globales y hoteles proporcionan lugares de encuentro para que personas de todos los ámbitos de la vida se conecten, creando un ambiente acogedor y hospitalario para todos”.

“Somos conscientes de que comprender las perspectivas únicas de los miembros de nuestro equipo, en este caso de todas las mujeres, es esencial para impulsar nuestra competitividad y por ello, nos esforzamos cada día por crear un ambiente laboral en el que se sientan empoderadas, apreciadas y libres para alcanzar cualquier meta que se propongan”, puntualizó.

De acuerdo a Rivero, “en Hilton, las mujeres no solo tienen voz, sino que están definiendo la conversación y el futuro de la industria en muchas partes del mundo. Ofrecer un ambiente laboral óptimo y las mejores condiciones de desarrollo es fundamental para continuar ofreciendo el mejor servicio y hospitalidad a nuestros huéspedes. El reconocimiento de Great Place to Work es testimonio de que nuestro enfoque y esfuerzos continuos hacia una mejora continua en nuestra cultura de inclusión está funcionando”.

Según advierten desde esta compañía galardonada, la diversidad es un hecho, pero la inclusión es una decisión. “No hay mejor forma de cumplir nuestra misión - ser la compañía más hospitalaria del mundo - que por medio de una cultura inclusiva donde todos los miembros de nuestro equipo tengan las mejores oportunidades para alcanzar su máximo potencial por igual. Creemos firmemente que la diversidad y la inclusión es la clave de nuestro éxito y seguiremos fortaleciendo esta cultura de inclusión que nos hace fuertes”, resumió el vicepresidente de Recursos Humanos para el Caribe y Latinoamérica de Hilton.

Coderhouse - Hasta 250 empleados

Parte del staff de Coderhouse

Esta organización que ofrece cursos y carreras online en vivo dictadas por expertos, mentorías personalizadas y acceso a una comunidad de más de 15.000 estudiantes fue la revelación de la categoría. María Piczman, jefa de Personal de Coderhouse, compartió a Infobae su alegría por el reconocimiento: “En primer lugar, sentimos mucho orgullo. Nos sentimos orgullosos de poder formar parte de este ranking al igual que nos pasó con los otros dos rankings en los que fuimos galardonados (Millennials y el de las Mejores Empresas para Trabajar de Argentina)”.

“A su vez, nos sentimos orgullosos de pertenecer a un equipo en donde no hay ningún tipo de discriminación por género ni por ninguna otra variable y en donde las mujeres se sienten cómodas, acompañadas y respetadas en su desarrollo profesional”, agregó.

María Piczman, Chief Of Staff de Coderhouse

Consultada por las prácticas que llevan adelante en la organización para garantizar un ambiente con perspectiva de género, enumeró: “Los valores que fomentamos son los mismos para toda la compañía. Tenemos horarios flexibles, trabajo remoto que permite equilibrar mejor la vida personal y profesional. Tenemos representación femenina en la gerencia de la empresa, el 55% de la nómina es femenino y en la industria tecnológica de la que somos partes nos parece increíble. A su vez, no hay ningún tipo de sesgo/condición respecto al género a la hora de contratar, esto contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades. Esto aplica también a los salarios, ya que hoy en Argentina la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 75%, y esto no es así en Coderhouse. También la flexibilidad horaria y trabajo por objetivos que hacen que uno trabaje de forma más autónoma”.

¿Qué destaca del rol de la mujer en un contexto empresarial en los tiempos en los que vivimos? “La creatividad, la forma de resolver desafíos, la posibilidad de encarar muchos proyectos en simultáneo y hacerlo de manera excelente. el liderazgo que tienen, empatía, sensibilidad. Tenemos muchas mujeres en roles de liderazgo. Creo que hoy las mujeres se enfrentan al desafío de luchar por conseguir igualdad de condiciones en el contexto empresarial global. Sin embargo, no veo que eso suceda en Coder ya que gran porcentaje de la nómina está conformado por mujeres, y muchas de ellas estamos en posiciones de liderazgo”, apuntó Piczman.

El ranking completo (con el perfil de cada compañía) se puede consultar desde aquí.

