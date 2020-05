Ser líderes humildes, reconociendo que hay muchos temas que no sabemos, pero muchos más que ni siquiera sabemos que no sabemos, que enfrentamos un fenómeno desconocido aún, de impacto global y local, con múltiples consecuencias, pero que está en nosotros decidir cómo elegimos ser y quiénes definimos ser, ya que hay infinidad de variables que no controlamos, pero hay numerosas sobre las que sí tenemos el control.