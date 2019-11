Aún así, hay casos en que llegar a un acuerdo no es posible (o la escalada del conflicto ya es muy grande, o simplemente no hay recepción adecuada a la propuesta). “En ese caso, si la organización cuenta con un área de Recursos Humanos entonces ellos son quienes deben mediar y proponer formas de solucionar el conflicto. No se debe pensar que es un tema personal: si afecta negativamente a uno o más miembros, entonces va a afectar la productividad”. En casos de que no se cuente con intermediarios en gestión de conflictos (por ejemplo, en PyMES de poco personal y poco estructuradas) la responsabilidad de intervenir se delega en los directivos y dueños: “ellos no querrán baja de rendimiento laboral, ni ausentismo por stress. Poner en conocimiento de la situación a los mediadores correctos es el paso indispensable”, aconsejó Rocha.