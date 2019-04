Y es que de acuerdo al especialista, el futuro del trabajo está relacionado directamente con las características que van a cambiar y a transformarse. De este modo, las empresas tienen un gran trabajo por delante: el de capacitar: "No solamente la automatización va a eliminar cosas sino que las organizaciones no van a depender de ciertas aptitudes que dejaran de ser importantes y se necesitaran otro tipo de aptitudes. De ese modo, la capacitación es algo impostergable y aquellas organizaciones que no estén dispuestos a adaptarse se verán obligados a hacerlo a extinguirse".