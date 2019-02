Crear las condiciones más adecuadas. Clave para cualquier tipo de encuentro entender cuestiones obvias: que un lunes no es igual a un viernes, que a las 9 am no es igual que a las 11 pm, que a solas no es igual que sumergido en una mesa con 20 comensales y otros detalles que favorecen las conversaciones. Agendar la charla puede ser un buen primer paso y genera un contexto de mayor profesionalismo.