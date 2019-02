No existen características que condicionen a una persona para experimentar el Ho'oponopono, sino que es un arte libre del que todos podemos participar, siempre y cuando estemos dispuestos a tomar la responsabilidad de los hechos que suceden en la vida. Si bien no se necesita ningún tipo de experiencia ni estudio previo, es especialmente útil y recomendado para aquellos profesionales que trabajan en el área de la salud o de las problemáticas mentales y emocionales (médicos, terapeutas de todo tipo, psicólogos, reikistas, etc.), ya que al limpiarse ellos, aceleran el proceso de sanación del paciente.