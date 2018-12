6- No te autocastigues. Escapar, culparte, sentirte rechazado o no actuar son reacciones poco recomendables si la idea es alejar la soledad y lograr una conexión positiva con los demás. Para lograrlo, no te anclés en lo que

pasó, viví y disfrutá el presente. Esto cambiará tu paradigma emocional y lograrás conectar con tu entorno.