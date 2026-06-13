Álvaro Uribe afirmó que De la Espriella “respetará” el salario mínimo y “bajará impuestos”, y señaló a Petro de “destruir” la salud

Según Uribe, De la Espriella buscará generar nuevos empleos respetando el salario mínimo - créditos Lina Gasca y Catalina Olaya / Colprensa

En medio de lo que es la última fase de la carrera electoral por la Presidencia de Colombia, y que se definirá en segunda vuelta el domingo 21 de junio de 2026, el expresidente Álvaro Uribe Vélez siguió compartiendo publicaciones desde su perfil de X en las que expresó los motivos por los que Abelardo de la Espriella debería ser el nuevo jefe de Estado.

Sin embargo, en uno de los mensajes que compartió la mañana del sábado 13 de junio, el exmandatario antioqueño y líder natural del partido Centro Democrático dejó claro a los empleados del país que “El Tigre” no se meterá con el salario mínimo de los trabajadores.

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“Estimados empleados: Abelardo respetará el salario pero bajará impuestos para que se creen nuevos empleos (sic)”, explicó Uribe al inicio de su mensaje.

El expresidente Uribe apuntó contra Gustavo Petro la mañana del sábado 13 de junio desde su cuenta en X - crédito @AlvaroUribeVel/X

Pero en la segunda parte de su publicación, el dirigente político apuntó contra el presidente Petro, al precisar que él “subió el salario mínimo, pero destruyó la salud, los puso a comprar medicamentos”.

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Uribe fue más allá y puntualizó que el hoy presidente de los colombianos “los dejó sin vivienda social”.

Otro de los argumentos que expuso el exmandatario que lideró el país entre 2002 y 2010 es que “la inflación está en el doble de lo que debería estar por el derroche”, añadió que “no hay creación de empleo”, y recordó que durante su gobierno “Uribe disminuyó la jornada del trabajo de 48 a 42 horas”.

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Abelardo de la Espriella y su posición sobre el salario mínimo

A inicio de junio de 2026, el candidato presidencial Abelardo De la Espriella defendió que el salario mínimo en Colombia no debe reducirse, pese a las críticas empresariales al aumento fijado por el gobierno de Gustavo Petro, porque quienes hoy reciben ese ingreso ya organizaron sus gastos sobre esa base y, a su juicio, la salida debe buscarse en una menor carga tributaria para las empresas y no en un recorte del pago a los trabajadores.

El monto vigente quedó en $1.750.000 más $250.000 de auxilio de transporte, para un ingreso básico total de $2.000.000.

El abogado y empresario Abelardo De La Espriella, es el candidato de derecha a la Presidencia de Colombia - crédito archivo REUTERS/Nathalia Angarita

Ese incremento fue cuestionado por sectores empresariales y por algunos expertos que advirtieron consecuencias para empresarios y emprendedores que, según esas críticas, no podrían responder al aumento salarial.

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Ante los medios, De la Espriella sostuvo que revertir ese nivel de ingreso no es una opción.

“El salario mínimo no se puede bajar. Ya se lo dieron a la gente, no podemos generarle esa decepción al pueblo”, dijo el aspirante presidencial ante la prensa.

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Su propuesta, según sus declaraciones, consiste en mantener intacto el ingreso de los trabajadores y compensar el impacto sobre los empleadores con una reducción de impuestos.

“Todos ponemos un poquito, yo no tengo problema con eso, lo pago con gusto. Pero vamos a buscar la solución en donde no se revienten las empresas. El salario hay que mantenerlo”, expuso el abogado penalista.

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Petro puso el foco en el salario real y rechazó la contratación por horas

El presidente Gustavo Petro respondió a De la Espriella en una publicación en X y desplazó la discusión desde la rebaja nominal del salario hacia su capacidad de seguir creciendo.

Según el jefe de Estado, el problema no es que el mínimo baje, sino que deje de subir, porque eso termina afectando el salario real.

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El presidente Gustavo Petro aseguró que el no subir más el salario mínimo sería un problema - crédito @petrogustavo/X

“El problema no es que baje el salario mínimo, el problema es que no suba más, lo cual significa bajar el salario real. Toda contratación por horas es empeorar la condición laboral de las trabajadoras y trabajadores. ¿Para qué sirve un salario mínimo vital si se va a contratar por horas?”, escribió Petro en X.

Esa precisión del presidente estuvo dirigida a la idea del trabajo por horas, una propuesta que ya en varias oportunidades expresó en varias entrevistas la fórmula vicepresidencial del “Tigre”, José Manuel Restrepo, y que junto a De la Espriella buscarán el triunfo en los comicios que decidirán quién gobernará al país los próximos cuatro años (2026-2030).

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