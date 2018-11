Se traduce en la falta de metas concretas, de deseos y planes, propios o que incluyan a familiares o amigos. Ocurre cuando las personas no demuestran entusiasmo en algo porque no se ven capaces de superar una traba, sin importar si es fácil o difícil. Por el contrario, prefieren plantarse en la vereda de no "someterse a esa terrible situación" para, de esta forma, ahorrarse una posible frustración. Muchas veces, en este tratar de no sufrir, se pierden la oportunidad de probar qué tan lejos pueden llegar o no.