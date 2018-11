La filósofa española Ana García nos plantea que, contrariamente a lo que muchas veces nos moviliza, "lo material no da la felicidad". Aunque parece

una verdad evidente, a muchos a veces nos cuesta no sumarnos al tren exitista. "Cuando has pasado años metido en un trabajo que no te llenaba, con jornadas interminables, lanzándote en tu tiempo libre a comprar, de forma compulsiva y voraz, para calmar tu ansiedad, con cosas

muchas veces inútiles, sin dedicar tiempo a tus amigos, a tu familia y un día

parás y te das cuenta de que no necesitas nada de eso que, aparentemente, te hacía feliz. Entonces, empiezas a vivir de otra manera, decidiendo por vos mismo qué es lo importante y qué es superfluo, escogiendo vivir de una manera más frugal, más consciente".