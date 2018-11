Una pregunta oportuna, por ejemplo, sería: "¿Qué me puede decir al respecto?", a lo cual seguramente responderán: "No hay ningún problema"; distinto es si ya presuponemos, con nuestra intervención, que existe un inconveniente: "¿Qué problema tiene el auto?", así obtendremos la respuesta más honesta posible. Cuando queremos oír la verdad desnuda, tenemos que pedirla: ¿qué problemas mecánicos no tiene este coche?, ¿cuáles son las peores partes del trabajo? Para lograrlo, es importante que procuremos, siempre, que la timidez no entorpezca nuestro cuestionamiento.