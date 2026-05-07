Colombia

El Día de la Madre es uno de los más violentos del año en Colombia: estas son las razones según las autoridades

Las cifras oficiales reportaron un significativo repunte de muertes violentas, conflictos domésticos, sanciones policiales y decomiso de armas durante la celebración de 2025, especialmente en ciudades principales y departamentos de alta incidencia

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Riñas - Colombia
El Día de la Madre en Colombia concentra cada año el mayor pico de violencia, superando otras fechas festivas en número de riñas y homicidios - crédito Colprensa

Cada año, el Día de la Madre en Colombia se transforma en uno de los periodos más complejos para la seguridad pública.

Si bien la jornada convoca a miles de familias en almuerzos, cenas y homenajes para reivindicar a las madres, el mismo fin de semana registra un notorio aumento en los niveles de violencia, tanto en espacios privados como en la vía pública.

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De acuerdo con cifras oficiales reveladas por El Nuevo Siglo, durante la edición de 2025, las autoridades desplegaron cerca de 31 mil uniformados en el territorio nacional para intentar contener los frecuentes episodios de intolerancia y alteraciones del orden en esta emblemática fecha.

El Ministerio de Defensa informó que en 2025, el domingo del Día de la Madre dejó 61 homicidios en el país, lo que implicó un incremento respecto a los 50 casos reportados en 2024.

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Policía Nacional
Más de 31 mil uniformados fueron desplegados en todo el país para prevenir disturbios durante el controversial fin de semana - crédito Policía Nacional

Según el reporte, 24 de estos fallecimientos se originaron en riñas, la mayoría vinculadas al consumo de alcohol y conflictos interpersonales. Además, se recibieron 327 denuncias de violencia intrafamiliar y se impusieron más de 13 mil comparendos durante ese fin de semana, una cifra que evidencia la magnitud del fenómeno.

Las principales concentraciones de violencia se dieron en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Meta, Quindío, Santander y Valle del Cauca.

En estos territorios se reforzó la presencia policial ante los antecedentes reiterados de disturbios y agresiones. Solo en Antioquia se reportaron 47 incidentes de violencia intrafamiliar, seguido de Cundinamarca con 37, Valle del Cauca con 30 y Santander con 25, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa citadas por el medio citado.

El Día de la Madre en 2025 se consolidó como el fin de semana más violento del calendario colombiano, con datos que superan las estadísticas de otras festividades importantes.

Según reportes oficiales, la mayoría de los hechos se asocian a riñas: en ese periodo se impusieron 1.325 comparendos por esta causa. El porte ilegal de armas motivó 5.158 sanciones, y el consumo o distribución de sustancias ilícitas generó 1.762 comparendos adicionales.

En la celebración de 2025 se registraron 61 homicidios, un aumento respecto al año anterior, según cifras del Ministerio de Defensa - crédito Cristian Bayona/Colprensa
En la celebración de 2025 se registraron 61 homicidios, un aumento respecto al año anterior, según cifras del Ministerio de Defensa - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En las tres principales ciudades del país, el patrón de violencia fue igualmente marcado. Bogotá encabezó el listado con 4.101 comparendos durante el fin de semana, seguida por Cali con 1.217 y Medellín con 932.

Paralelamente, la incautación de más de 5.158 armas blancas reforzó la percepción de riesgo en los escenarios festivos. Además, miembros de la Policía Nacional realizaron 14 capturas por homicidio solo durante esa jornada.

Este fenómeno de violencia intensificada, directamente vinculado con la conmemoración, no solo implica medidas reactivas de parte de las instituciones.

Aunque los dispositivos de prevención y control —como el despliegue de 31 mil uniformados— buscan paliar el problema, las cifras de agresiones intrafamiliares y las riñas evidencian dinámicas sociales más profundas.

La combinación de consumo de alcohol y disputas personales funciona como un poderoso catalizador en la escalada de violencia. Según los registros del Ministerio de Defensa, las riñas y agresiones suelen surgir en reuniones familiares o sociales donde la tolerancia disminuye y los desacuerdos se resuelven por la vía violenta.

Esta situación convierte al Día de la Madre en el evento del año con mayor riesgo de incidentes relacionados con la convivencia.

Las autoridades insisten en que la problemática no reside únicamente en factores de seguridad ciudadana. Los comportamientos sociales y familiares —arraigados y recurrentes— constituyen un componente central que año tras año contribuye a los elevados niveles.

La Secretaría Distrital de Integración Social refuerza medidas preventivas el 10 de mayo

La Secretaría Distrital de Integración Social activa un plan especial de atención en Bogotá por el Día de la Madre para prevenir violencia intrafamiliar - crédito Alcaldía de Bogotá
La Secretaría Distrital de Integración Social activa un plan especial de atención en Bogotá por el Día de la Madre para prevenir violencia intrafamiliar - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá desplegará una estrategia reforzada este 10 de mayo por el Día de la Madre, con la atención permanente de las Comisarías de Familia durante 24 horas, más de 600 profesionales disponibles y la línea telefónica ‘Una Llamada de Vida’ (601) 3808400, que funcionará sin interrupciones los siete días de la semana, según anunció la entidad.

La decisión responde a que en la fecha aumentan los eventos de tensión familiar, especialmente a causa del consumo de alcohol y conflictos no resueltos, un fenómeno que la Secretaría busca abordar con mecanismos de intervención inmediata y prevención.

El sistema de comisarías, incluida la sede de Engativá 1 y la CAF, incrementará su capacidad de respuesta para atender situaciones de violencia intrafamiliar o riesgo para niñas, niños, mujeres u otros miembros del núcleo familiar, de acuerdo con el comunicado emitido el 6 de mayo.

La subdirectora para la Familia, Natalia Velasco, subrayó la importancia de transformar la celebración: “El mejor regalo para una madre es un entorno libre de violencias, donde el respeto, la escucha y el afecto sean protagonistas”. Velasco enfatizó la necesidad de actuar de manera preventiva y acceder a los canales de protección sin demoras ante cualquier señal de riesgo.

La Secretaría Distrital de Integración Social hizo un nuevo llamado a que la fecha sea motivo de reflexión, no solo de celebración, priorizando la búsqueda oportuna de ayuda para evitar la escalada de situaciones violentas y la normalización de estos hechos en ámbitos familiares.

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