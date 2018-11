"La alexitmia debe ayudarnos a reflexionar y a provocar cambios para que no se ex tienda. No obstante, y más allá de los casos clínicos, existe el desafío de defender las emociones como un aspecto fundamental de la subjetividad. Es imposible pensar un mundo lleno de autómatas, de seres indiferentes, insensibles, carentes de empatía y de valor personal, movidos por objetivos espurios, ideales cambiantes y falsos valores", subrayó el experto.