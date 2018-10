Es fácil imaginarse tendido tomando sol en un barco sin ninguna preocupación, rodeado de gente bien vestida y aparentemente feliz. El problema es que no se trata de un escenario real, sino de una fotografía mental que nos hacemos de una realidad que no existe. Todos tenemos problemas y, aunque es cierto que el dinero es beneficioso en varias facetas materiales de la vida, no es un hada madrina que nos resuelve los problemas y nos otorga felicidad. Los juegos de azar no nos ayudan a crear relaciones duraderas, a tener un buen vínculo con nuestros hijos o a disfrutar de los amigos y del amor. Lo material no "soluciona" la vida, porque la vida

no es un problema matemático. Mirar todo el panorama y no solo el aspecto

económico nos ayudará a desmitificar ese paraíso falaz.