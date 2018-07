Controlar la exposición a las pantallas: el celular, la play, la computadora, la tablet, la TV, entre otras, no deben ocupar mucho tiempo en la vida de los niños. "Que no sean en único entretenimiento y acompañamiento de las vacaciones, no exponer mas de 2 horas por día, motivarlos a actividades lúdicas o artísticas como realizar coreografías, saltar la soga, jugar al elástico, dibujar, pintar o leer un libro. Mirar más a los ojos y menos a las pantalla", propuso el experto.