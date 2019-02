Ella recuerda cómo cayó la noticia en su familia: "Hubo acuerdo en la pareja, desacuerdo en la familia así que durante el embarazo casi que no hablé con nadie porque todo eran miedos. Pero había leído mucho sobre todo de lo que se vive en una clínica y no quería pasar por eso. Para los controles de rutina fui a un ginecólogo que no estaba a favor del parto domiciliario, pero que aceptó ser el plan B en caso de complicaciones, que es la alternativa que se tiene programada si algo pasa mal en el domicilio. Fue oficial de órdenes nada más, no lo dejé ni que me pesara".

La experiencia para ella fue súper positiva: "No me tocaron sin permiso, parí de pie con la fuerza de gravedad a mi favor, sin desgarro, sin episiotomía, sin nada, como mi cuerpo supo hacer. Como experiencia, me llamó la atención lo doloroso que es estar acostada en el momento de las contracciones, aplaudo a las mujeres que lo hacen porque es difícil de sostener. Lo súper recomiendo, si fuera sólo eso tener un hijo, tendría 40 más pero sabemos que lo difícil viene después".

Para Marysol, de profesión periodista, el momento tuvo su lado romántico: "Había escuchado muchas veces a mi abuela contar su relato de parto, que había caminado, que se había dejado la pollera larga puesta para atajar al bebé. Y siempre quise eso. Por mi trabajo me tocó escribir una nota sobre parto domiciliario, estaba recién casada y entrevistando gente hice un casting de obstetras para cuando llegara mi embarazo. No fue ni de progre ni de loca, era mi pánico de ir a un hospital y motivos me sobraban".

"Con mi primera hija tuve 22 horas de trabajo de parto y con la segunda, 16. Lo hice todo en mi casa, sin anestesia ni intervenciones. Una de ellas tenía una vuelta de cordón, el obstetra me dijo que no puje, le sacó la vuelta, y volví a pujar. En una clínica, eso terminaba en cesárea. Duele, pero es un dolor que se soporta. Otra ventaja es que las puse en la teta a los tres minutos y ya estás en tu casa, en tu cama, nadie viene a pincharte ni a vos ni al bebé, ni te lo sacan apenas sale de adentro tuyo. Como no tuve ni un punto ni nada, podía levantarme y caminar, tenía un shock de adrenalina que no lo volví a vivir", relata y recomienda la experiencia a todas: "La partera puso un hornito con hojitas de menta, sentís cómo se mueve todo tu cuerpo, cómo se despega el bebé de las costillas, es una explosión de energía en la casa, queda un aroma diferente. Cada mujer tiene que parir donde se sienta cómoda y segura".

Francisco Saraceno es Licenciado en Obstetricia, partero independiente y docente en la facultad de Medicina de la UBA. Para él, la elección de la mujer no se puede negociar y la información tiene que ser la clave para estos momentos cruciales de la vida.