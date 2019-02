La inseguridad y los problemas económicos son dos de los desencadenantes, por eso no es casual que seamos una de las sociedades con mayor consumo de ansiolíticos del mundo.

"Hace unos meses viví un momento muy tremendo, me echaron del trabajo, pasaba el tiempo y no conseguía nada. Empecé a ver todo negativo, no podía enfocar en cosas buenas, iba a entrevistas laborales y ya llegaba a la reunión derrotada, toda transpirada, sabiendo que no lo lograría. He llegado a bajarme del colectivo y volverme a mi casa descompuesta", cuenta Carla, empleada en una farmacia. En ese entonces, no dormía y cada día que pasaba se ponía peor, así fue que pidió ayuda, comenzó yoga y aprendió algunas respiraciones.