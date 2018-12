Mariana también sabe del poder del baile: "Para mí es el mejor ejercicio que hay. Tres meses bailando son el doble de efectivos que tres meses en el gimnasio, según mi experiencia", cuenta, mientras se confiesa fanática absoluta de todo tipo de danzas, no sólo por sus resultados físicos sino también por sus efectos terapéuticos: "Siempre bailo, y desde chica busco diferentes géneros. Me gusta, no es que que tenga una enorme facilidad, pero me desconecta, me hace concentrarme en otra cosa. Me hace muy bien bailar, lo considero una de las mejores terapias, y además me gusta hacerlo. Tengo buena elasticidad y siento el cambio en el cuerpo automáticamente. Es un espacio que defiendo porque me hace muy bien a mi cabeza, es lúdico y me obliga a concentrarte en otra cosa, porque si no te concentrás no te sale. ¡Y encima genera endorfinas de las buenas!".