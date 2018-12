"Tener claro qué es eso que tengo pendiente o que deseo cumplir en mi vida y todavía no logré es algo que, en general, viene luego de alguna crisis existencial, que tiene que ver con darse cuenta de que estuvimos durante muchos años detrás de deseos que no son propios, sino que son imposiciones sociales a veces, y hay un momento en la vida en el que ya cumplimos con ese objetivo impuesto y nos damos cuenta de que, tal vez, produce satisfacción, pero no felicidad o plenitud. Ahí aparece la necesidad de repensar algunas cuestiones pendientes",explica el licenciado en psicología Esteban Mongiello, miembro de Adineu (Asistencia, Docencia e Investigación en Neurociencias).