-Yo no me cierro a nada. Ahora, igual estoy bastante ocupada. La actuación siempre está dando vuelta. Este año también participé en unos capítulos de Pol-ka. Estoy grande, más madura. He logrado cosas que quería en algunas áreas de mi vida. Y aprendí a explorarme y a conocerme. Un gran aprendizaje.