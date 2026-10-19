La Tinka 18 de octubre: revisa los números ganadores y el resultado del Pozo Millonario

El sorteo de este domingo tuvo un Pozo Millonario de S/8′229,289. Conoce la combinación ganadora, las bolillas de Sí o Sí y Boliyapa y los resultados de las modalidades adicionales. América TV/ La Tinka.

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La Tinka realizó su sorteo del domingo 18 de octubre de 2026 con un Pozo Millonario de S/8′229,289. En esta jornada, ningún participante consiguió acertar la combinación completa de seis bolillas, por lo que el premio mayor quedó nuevamente sin ganador y el monto se incrementará para la siguiente edición de la lotería.

La combinación ganadora del Pozo Millonario estuvo conformada por los números 23, 45, 40, 33, 37 y 25. Aunque hubo participantes que acertaron parte de la jugada, nadie consiguió los seis aciertos necesarios para llevarse el premio principal.

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Resultados La Tinka HOY 18 de octubre: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y Pozo Millonario. Captura: LaTinka Web.

Además del sorteo principal, la jornada incluyó las modalidades adicionales “Sí o Sí” y “Boliyapa”. En Sí o Sí, las bolillas ganadoras fueron 44, 34 y 30, con dos ganadores que recibirán S/25.000 cada uno. Mientras que en Boliyapa, la bolilla extraída fue la 51. En esta última modalidad, se registraron cinco ganadores con cinco aciertos más Boliyapa, quienes obtuvieron un premio de S/500 cada uno.

De esta manera, el Pozo Millonario de La Tinka volvió a quedar sin ganador tras el sorteo del domingo 18 de octubre. El monto acumulado aumentará para la próxima jornada, cuyo valor deberá confirmarse con la actualización oficial de la lotería

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Resultados La Tinka HOY 18 de octubre: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y Pozo Millonario. Captura: LaTinka Web.

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¿Cuándo será el próximo sorteo de La Tinka?

El próximo sorteo de La Tinka se realizará el miércoles 21 de octubre de 2026. Los jugadores podrán consultar el monto actualizado del Pozo Millonario de S/8′550,2519 en los canales oficiales de la lotería y registrar sus apuestas antes del cierre de ventas.

La transmisión de los sorteos de La Tinka se realiza habitualmente los miércoles y domingos, a las 10:50 p. m., a través de América Televisión y de las plataformas digitales oficiales. Los participantes pueden revisar los resultados de las seis bolillas principales, así como los correspondientes a Sí o Sí y Boliyapa, para comprobar si obtuvieron algún premio.

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Resultados La Tinka HOY 18 de octubre: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y Pozo Millonario. Captura: LaTinka Web.

Los ganadores tienen plazos distintos según el monto del premio

Las personas que obtienen un premio en La Tinka deben tener en cuenta que el tiempo para solicitar el cobro no es el mismo en todos los casos.

Los premios superiores a S/5.000 y menores a S/1 millón pueden reclamarse dentro de los 30 días posteriores al sorteo correspondiente.Quienes obtienen un premio mayor a S/1 millón cuentan con 90 días para realizar el trámite de cobro.

En cambio, los premios inferiores a S/5.000 tienen un plazo de 180 días. Todos esos períodos se calculan en días naturales y comienzan al día siguiente de la realización del sorteo.

La diferencia entre los plazos obliga a los jugadores a revisar con atención los resultados. El vencimiento de ese período puede impedir el cobro de una apuesta ganadora.

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La apuesta mínima cuesta cinco soles y requiere seis números

La mecánica de La Tinka consiste en seleccionar seis números sin repetir dentro de la cartilla disponible. La apuesta mínima tiene un valor de cinco soles.

El jugador puede elegir manualmente su combinación o utilizar la alternativa “Al Azar”, mediante la cual el sistema asigna los números de manera automática.

Si el participante detecta un error antes de finalizar la operación, puede borrar la selección y armar una nueva jugada. Después debe confirmar la compra mediante el botón indicado en la plataforma.

Las máquinas de la lotería La Tinka se preparan para el sorteo de sus números ganadores en un estudio de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener el Pozo Millonario, la apuesta debe coincidir con los seis números extraídos en el sorteo. La lotería también contempla recompensas para quienes aciertan una parte de la combinación.

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Los jugadores con tres, cuatro o cinco aciertos pueden recibir premios que van de cinco a 50.000 soles, según la categoría alcanzada. Con dos números acertados, el sistema puede otorgar una jugada gratuita o una promoción de dos por uno.

La publicación de los resultados y de los registros audiovisuales de los sorteos permite a los participantes verificar las combinaciones difundidas tras cada jornada.

El público de un sorteo de La Tinka celebra mientras los presentadores anuncian los números ganadores bajo una lluvia de confeti y fuegos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño del pozo puede atraer más apuestas

Los acumulados elevados suelen despertar mayor interés entre los jugadores, aunque el aumento de participantes no modifica las probabilidades de una jugada individual.

Una mayor cantidad de apuestas sí puede elevar la posibilidad de que, si alguien obtiene la combinación ganadora, deba compartir el premio con otros participantes que hayan acertado los mismos números.

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El texto difundido sobre el juego advierte que concentrarse solo en los pozos altos puede llevar a expectativas poco realistas y a un mayor gasto en boletos. El premio mayor, además, está sujeto a una retención impositiva de 10%.

Un set de televisión muestra las seis máquinas de sorteo de La Tinka listas para el juego del Pozo Millonario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información proporcionada indica que acertar el Pozo Millonario con una única jugada tiene una probabilidad de 1 en 8.145.060. Ese cálculo se presenta como el resultado de elegir seis números sin que el orden altere la combinación.

También se mencionan probabilidades para los premios secundarios. Acertar cinco números más la Boliyapa tendría una posibilidad de 1 en 1.357.510, mientras que cuatro y tres aciertos registrarían opciones de 1 en 7.332 y 1 en 224, respectivamente.

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La compra de más boletos o las apuestas combinadas incrementan la cantidad de combinaciones jugadas, pero no eliminan la baja probabilidad asociada al premio principal.

Una presentadora señala las esferas durante el sorteo en vivo de la lotería Tinka en Perú, ante la vista de un público entusiasta y bajo una lluvia de confeti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Tinka realiza sus sorteos los miércoles y domingos a las 22.50. El Pozo Millonario volverá a estar en juego el 23 de septiembre, luego de que la combinación del último domingo quedara sin un acierto completo.

Probabilidades

La probabilidad de acertar los 6 números para ganar el Pozo Millonario de La Tinka es de 1 en 12,271,512 (o aproximadamente un 0.00000815%), calculada sobre el total de 50 bolillas disponibles en su formato estándar. Para poner esa cifra en perspectiva matemática, una persona tiene más probabilidades de ser alcanzada por un rayo a lo largo de su vida o de tener sextillizos que de llevarse el premio mayor con un solo boleto de seis números.

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No obstante, las probabilidades de obtener algún premio menor aumentan considerablemente conforme se reducen los aciertos necesarios. Las opciones de acertar 5 números (para un premio fijo de S/ 5,000) son de 1 en 46,508, mientras que para 4 aciertos (S/ 100) la probabilidad es de 1 en 900. Al incluir las opciones de menor rango (como acertar 2 o 3 números que otorgan jugadas gratis o montos menores), la probabilidad global de obtener cualquier tipo de retorno por cada boleto jugado es de aproximadamente 1 en 13.

Las loterías más famosas del mundo

Una tienda de conveniencia exhibe un letrero que muestra el premio mayor del Powerball, el martes 11 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)

Las loterías de Estados Unidos lideran el panorama global gracias a pozos multimillonarios que rompen récords de forma recurrente. Powerball encabeza la lista tras haber entregado el acumulado más grande de la historia, superando los 2000 millones de dólares, mientras que Mega Millions se mantiene como su principal competidor con premios acumulados que frecuentemente traspasan los 1000 millones de dólares. La enorme participación popular y el diseño de sus sorteos permiten que estas jugadas alcancen cifras extraordinarias, posicionándolas como el principal referente del sector a nivel mundial.

En el continente europeo, EuroMillions y Eurojackpot destacan por su alcance multinacional y por ofrecer bolsas de premios sujetas a límites máximos estipulados. A ellas se suman sorteos tradicionales como el Sorteo Extraordinario de Navidad en España —famoso por repartir una enorme masa total de dinero entre miles de boletos— y el SuperEnalotto de Italia, reconocido por sus extensos periodos de acumulación. En América Latina, la Mega-Sena de Brasil sobresale como el sorteo más importante de la región, alcanzando sus mayores picos de popularidad y montos a través de su edición especial de fin de año.

Estrategias comunes y mitos al elegir las jugadas

Muchos apostadores recurren a métodos personales para intentar predecir el resultado, desde el uso de fechas de cumpleaños y números de la suerte hasta el seguimiento de estadísticas sobre las bolillas que salen con mayor o menor frecuencia. Sin embargo, en un sorteo aleatorio cada combinación tiene exactamente la misma probabilidad teórica de resultar ganadora. La elección de números “calientes” o “fríos” no altera el azar subyacente de la masa de bolillas, por lo que ninguna estrategia basada en eventos pasados garantiza un incremento en las opciones de acertar.

Un aspecto práctico a considerar al personalizar la combinación es la probabilidad de compartir el Pozo Millonario en caso de ganar. Al seleccionar números repetidos frecuentemente por el público —como los comprendidos entre el 1 y el 31 debido a los días del mes—, aumenta el riesgo de coincidir con otros boletos ganadores. Optar por combinaciones menos habituales o utilizar la función de selección automática no mejora las probabilidades individuales, pero reduce la posibilidad de dividir el premio mayor con múltiples participantes.

Retenciones impositivas y cobro efectivo del premio

La Tinka HOY miércoles 7 de octubre: estos son los números ganadores y el nuevo Pozo Millonario. Captura: América TV.

Ganar el Pozo Millonario implica considerar el impacto fiscal sobre el monto anunciado antes de planificar su uso. De acuerdo con la normativa vigente en el Perú, los premios de loterías están sujetos a una retención legal del 10% por concepto de impuestos, la cual es descontada directamente por la entidad organizadora al momento de procesar el pago. De este modo, si un jugador obtiene un acumulado de S/ 32′028,264, la cantidad neta a recibir se sitúa en aproximadamente S/ 28′825,437, debiendo destinarse la diferencia a la recaudación tributaria correspondiente.

El trámite para hacer efectivo el cobro varía según la magnitud de la suma obtenida y requiere la presentación del boleto original o la validación de la cuenta digital en caso de apuestas en línea. Para montos de gran envergadura, la empresa establece protocolos de verificación de identidad y seguridad que pueden tomar varios días hábiles. Cumplir con los plazos estipulados según la categoría del premio resulta indispensable para evitar la pérdida del derecho a reclamo una vez vencido el periodo legal.