Geles, hermana de Rosa Benito, carga contra Amador Mohedano en ‘Supervivientes All Stars 3’: “Creo que tiene una enfermedad de no pagar lo que debe”

Geles, hermana de Rosa Benito, en el plató de 'Supervivientes'. (Mediaset España)

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Rosa Benito, en 'Supervivientes 2011'. (Mediaset España)

La historia de amor y desamor de Rosa Benito y Amador Mohedano vuelve a ocupar un lugar destacado en Supervivientes All Stars 3. La concursante ha recordado algunos de los episodios más difíciles de su matrimonio y ha asegurado que su expareja “me hizo la vida imposible”. Unas palabras que han encontrado respuesta en el plató, donde Geles, hermana de Rosa y excuñada de Amador, ha ofrecido su versión de lo ocurrido y ha hablado sin rodeos sobre las consecuencias de aquella ruptura.

Durante su intervención, Geles ha situado uno de los momentos más complicados de la pareja después de la participación de Rosa en Supervivientes en 2011. La experiencia marcó un antes y un después en su vida y, según ha explicado su hermana, también afectó a su matrimonio. “Sobre todo después de Supervivientes. Se volvió loco. Cogió muchísimos celos, no la dejaba vivir”, ha asegurado en el programa.

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La popularidad que alcanzó Rosa durante aquella edición, su amistad con el concursante Montalvo y su regreso a España como ganadora provocaron tensiones en la relación. Todavía permanece en el recuerdo el momento en el que la colaboradora se dirigió a Amador desde el plató para decirle “es mi momento”, unas palabras que simbolizaron el protagonismo que había adquirido por méritos propios.

Las deudas de Amador Mohedano

Uno de los asuntos que más ha marcado la conversación ha sido la situación económica que quedó tras la separación. Geles ha defendido que su hermana tomó la decisión de divorciarse todavía enamorada de Amador, pero consciente de que necesitaba protegerse a sí misma y a sus hijos. Cuando Carmen Borrego ha apuntado que fue una ruptura para salvarlo todo y asumir las deudas, la hermana de Rosa se ha mostrado de acuerdo. “Sí se separó queriéndole”, ha afirmado.

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Geles, hermana de Rosa Benito, en el plató de 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Según ha explicado, Rosa tuvo que hacer frente a algunas de las obligaciones económicas pendientes. “Amador se cree que le dejó todo eso, pero había una deuda que pagar. No se lo regaló, hubo una deuda que hubo que pagar”, ha señalado, insistiendo en el esfuerzo que supuso para la colaboradora mantener a salvo su patrimonio.

La herencia de Rocío Jurado también ha salido a relucir durante la emisión. En unas imágenes, Rosa recordaba que la cantante había dejado a Amador un campo en Chipiona y una nave destinados a él y a sus hijos, bienes que, según su relato, terminaron perdiéndose. También lamentaba que sus hijos no hubieran podido disfrutar de otra herencia que les correspondía.

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Geles ha puesto en valor el trabajo de su hermana para conservar lo que pudo. “Ella ha luchado mucho para mantener esa herencia y gracias a su fuerza, su trabajo y su tesón lo ha conseguido. Porque él lo perdió todo”, ha afirmado antes de pronunciar una de las frases más contundentes de su intervención: “Creo que tiene una enfermedad de no pagar lo que debe. Es una persona estupenda, pero para eso y otras cosas tampoco… Le veo alguna cosilla buena, pero fatal”.

La infidelidad, el motivo por el que nunca se reconciliaron

Sandra Barneda también ha querido saber si Rosa y Amador mantienen algún tipo de relación en la actualidad. Geles ha confirmado que ahora no hablan y ha explicado que, aunque su hermana le ha tendido la mano en otras ocasiones, la convivencia con él resulta complicada por su carácter. “Mi hermana a veces le ha dado la mano, se han llevado bien, han hablado, pero él tiene un carácter que no se puede”, ha comentado.

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Amador Mohedano y Rosa Benito en una imagen de archivo. (Europa Press)

Pese a todo, la hermana de Rosa ha insistido en que la colaboradora ha seguido mostrando cariño hacia su expareja después de tantos años juntos. “Ella a veces le ha dado su mano después de pasar todo esto porque mi hermana es buena y le quiere porque han sido tantos años… Pero claro, ella tiene que poner pie en pared”, ha explicado.

Sin embargo, hay una herida que, según Geles, nunca llegó a cerrarse y que habría impedido una reconciliación. Preguntada por los motivos por los que Rosa y Amador no retomaron su matrimonio, ha sido tajante: “Eso es lo que ella no le perdonó, la infidelidad. Porque lo demás se hubieran juntado otra vez y hubieran salido adelante”.

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La hermana de la concursante también ha hablado de la vida sentimental de Rosa después del divorcio. Aunque reconoce que en alguna ocasión la ha animado a conocer a alguien, asegura que está bien sin pareja. “Está feliz sola, no hay que estar con nadie para ser feliz”, ha defendido.