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Canadá enfrenta un nuevo desafío separatista en Alberta, la provincia petrolera que cuestiona la gestión del Gobierno federal

La provincia canadiense votará este lunes si avanza hacia un referéndum vinculante sobre su independencia del país, en una consulta que enfrenta al movimiento separatista con el Gobierno federal y que el primer ministro, Mark Carney, vinculó con los riesgos económicos de la guerra comercial con EEUU

Canadá enfrenta un nuevo desafío separatista en Alberta, la provincia petrolera que cuestiona la gestión del Gobierno federal (REUTERS)
Canadá enfrenta un nuevo desafío separatista en Alberta, la provincia petrolera que cuestiona la gestión del Gobierno federal (REUTERS)
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La provincia canadiense de Alberta votará este lunes si avanza hacia un referéndum vinculante sobre su independencia de Canadá, en una consulta que enfrenta al movimiento separatista con el Gobierno federal y que el primer ministro, Mark Carney, vinculó con los riesgos económicos de la guerra comercial con Estados Unidos. Las encuestas indican que menos de una cuarta parte de los habitantes apoya la separación, aunque la participación electoral podría resultar determinante.

Carney, que creció en Alberta, pidió a los ciudadanos que participen en la votación y advirtió sobre las consecuencias de una eventual victoria separatista. “No permitan que nadie les diga que esto ya está decidido. La participación determinará el resultado”, afirmó el jueves durante un acto político.

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El primer ministro calificó el referéndum como “un peligroso farol” y sostuvo que el debate sobre la independencia ocurre en un momento de tensión con Washington, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera aranceles y formulara amenazas de anexión contra Canadá. Según Carney, esas medidas buscan quebrar la determinación del país.

“Voten como si Canadá dependiera de ello, porque así es”, expresó el jefe de Gobierno durante el acto.

Alberta cuenta con las cuartas mayores reservas probadas de petróleo del mundo, un factor central en el descontento de parte de la población con las políticas del Gobierno federal. El movimiento separatista cobró impulso a partir de las críticas a la gestión de Ottawa sobre el sector energético y a las restricciones que, según sus detractores, afectaron a la producción petrolera.

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Una parte de los habitantes de la provincia responsabiliza al ex primer ministro Justin Trudeau por el crecimiento del independentismo. Sus críticos lo acusaron de intentar limitar la producción de petróleo para avanzar con su agenda climática.

“Voten como si Canadá dependiera de ello, porque así es”, expresó el jefe de Gobierno durante el acto (REUTERS)
“Voten como si Canadá dependiera de ello, porque así es”, expresó el jefe de Gobierno durante el acto (REUTERS)

“Si quieren que señale quién es responsable del sentimiento separatista, creo que es Justin Trudeau”, afirmó la primera ministra provincial, Danielle Smith, durante una entrevista con el pódcast Canadaland este mes.

Smith, de orientación conservadora, sostiene que prefiere que Alberta permanezca dentro de Canadá, pero convocó la consulta para resolver una disputa que divide a la provincia. Su postura contempla dos escenarios: si una mayoría respalda la separación, impulsará un referéndum vinculante sobre la independencia; si se impone la permanencia en Canadá, considera que la cuestión de la secesión deberá darse por cerrada.

La consulta también se desarrolla pocos días después de un incendio en una base militar de Alberta que causó la muerte de al menos cuatro soldados y dejó decenas de heridos. El episodio provocó una ola de condolencias en todo el país.

Carney advirtió sobre la incertidumbre económica que podría generar el proceso separatista. Para fundamentar su preocupación, recordó su experiencia al frente del Banco de Inglaterra durante el período de turbulencias que rodeó al Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

“No estaba claro qué significaba el Brexit en aquel momento”, declaró el jueves a una cadena de televisión de Calgary. “Durante los años siguientes, mientras se determinaba qué significaba, hubo una enorme incertidumbre, las inversiones se detuvieron y la economía comenzó a tener un rendimiento inferior al esperado”, añadió.

Analistas compararon la estrategia de Smith con la del ex primer ministro británico David Cameron, quien convocó un referéndum con la expectativa de resolver el debate sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea.

Alberta cuenta con las cuartas mayores reservas probadas de petróleo del mundo, un factor central en el descontento de parte de la población con las políticas del Gobierno federal (AP)
Alberta cuenta con las cuartas mayores reservas probadas de petróleo del mundo, un factor central en el descontento de parte de la población con las políticas del Gobierno federal (AP)

La votación de este lunes incluye 10 preguntas, varias relacionadas con la inmigración. Sin embargo, la atención se concentra en la décima, que plantea si Alberta debe permanecer como una provincia de Canadá o avanzar con los pasos legales necesarios para celebrar una consulta definitiva sobre su independencia.

La autoridad electoral provincial informó que las papeletas correspondientes a esa pregunta se contabilizarán primero. Los resultados se esperan para las primeras horas del martes.

(Con información de AFP)

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