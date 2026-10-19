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Ruben Torres le pide matrimonio a su novia en el plató de ‘Supervivientes: All Stars’: “Yo venía con el corazón roto y tú me lo arreglaste”

El ganador de la segunda edición de ‘Supervivientes: All Stars’ ha querido declararle su amor a su pareja en el plató del concurso que vio nacer la relación

Ruben Torres y su novia en 'Supervivientes: All Stars' (MEDIASET ESPAÑA).
Ruben Torres y su novia en 'Supervivientes: All Stars' (MEDIASET ESPAÑA).
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Rubén Torres ha regresado de Honduras con una sorpresa que ha convertido su vuelta a España en uno de los momentos más románticos de la última gala de Supervivientes All Stars. El concursante, que ha ejercido como capitán junto a Marta Peñate durante parte de la aventura, ha aprovechado su reencuentro con su novia, Laura Cantizano, para dar un paso decisivo en su relación: pedirle matrimonio en pleno plató de Telecinco.

La despedida de los capitanes de la isla puso fin a varias semanas de separación, pero nadie esperaba que Torres aprovechara su primera aparición tras el regreso para protagonizar una declaración de amor tan especial. Durante su entrevista con Sandra Barneda, el bombero se levantó de su asiento y pidió a Laura que se colocara a su lado. Ella, visiblemente sorprendida, no tardó en emocionarse al escuchar las palabras que su pareja llevaba tiempo queriendo dedicarle.

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Rubén comenzó recordando que no había tenido la oportunidad de expresar sus sentimientos en el tradicional puente de las emociones del concurso: “No he hecho el puente de las emociones y una de las palabras que podía haber hecho era amor. Para entender el amor primero tenía que entender el desamor y yo venía con el corazón roto y tú me lo arreglaste mucho y nunca he tenido la oportunidad de decirte en televisión que te quiero mucho”.

Ruben Torres le pide matrimonio a su novia en 'Supervivientes: All Stars' (MEDIASET ESPAÑA).
Ruben Torres le pide matrimonio a su novia en 'Supervivientes: All Stars' (MEDIASET ESPAÑA).

El concursante tiró de metáfora para seguir endulzando sus palabras. “Al final en los cuentos de princesa siempre es él el que va a conquistar a la princesa pero en este caso fuiste tú la que conquistaste mi castillo, lidiaste con mi dragón personal. Hiciste un camino que estamos haciendo juntos”, le dijo emocionado. Mientras tanto, Laura escuchaba con los ojos vidriosos y una mezcla de sorpresa y timidez, sin imaginar todavía cuál iba a ser el desenlace de aquella declaración.

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El concursante quiso reconocer el apoyo que su pareja le ha brindado durante sus proyectos profesionales y personales, así como el papel que desempeña en su entorno familiar: “Te amo muchísimo y gracias por ser la mejor hija, también la mejor madre… Y quería saber si también eres la mejor mujer”. Tras esas palabras, se arrodilló y pronunció: “¿Te quieres casar conmigo”. La respuesta de Laura no dejó lugar a dudas. Emocionada, aceptó la propuesta con un “claro que quiero, amor” y se fundió en un abrazo con su novio ante los aplausos de los presentes.

Una historia de amor que comenzó en 2024

La pedida llega después de algo más de dos años desde que ambos comenzaron su historia. Según las declaraciones que Laura ha realizado anteriormente, se conocieron en enero de 2024, poco antes de que Rubén participara en Supervivientes y ella se trasladara a Tailandia.

Ruben Torres le pide matrimonio a su novia en 'Supervivientes: All Stars' (MEDIASET ESPAÑA).
Ruben Torres le pide matrimonio a su novia en 'Supervivientes: All Stars' (MEDIASET ESPAÑA).

Al regresar él de aquella aventura, retomaron el contacto, aunque al principio no habían definido su relación como una pareja formal. En ese contexto, Torres aceptó participar en La isla de las tentaciones, una decisión que generó comentarios por las dudas sobre su situación sentimental.

Finalmente, en noviembre de 2024 confirmaron su noviazgo y, desde entonces, han compartido públicamente distintas muestras de cariño y apoyo mutuo. “Leí una vez una frase de que un hombre enamorado hace cualquier cosa y no lo llegué nunca a entender hasta que la conocí a ella. Estoy super enamorado de ella y haría cualquier cosa por ella en esta vida y en todas las vidas”, le confesó el concursante a Sandra Barneda.

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