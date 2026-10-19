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Rubio negó una pausa en el intercambio de información con Ucrania e instó a Zelensky a “concentrarse” en poner fin a la guerra con Rusia

Las declaraciones del canciller estadounidense surgieron luego de que el mandatario ucraniano afirmara que Washington reanudó el intercambio de información con Kiev después de una interrupción. Además, aseguró que el servicio de internet satelital Starlink, la empresa de Elon Musk, fue interrumpido la semana pasada

Rubio negó una pausa en el intercambio de información con Ucrania (REUTERS)
Rubio negó una pausa en el intercambio de información con Ucrania (REUTERS)
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que no hubo “ninguna pausa” en el intercambio de información con Ucrania y pidió al presidente Volodimir Zelensky que se concentre en “poner fin a la guerra” con Rusia, después de que el mandatario ucraniano informara sobre la reanudación de ese flujo de datos tras una interrupción.

“No ha habido ninguna pausa”, declaró Rubio ante periodistas durante una visita a Samarcanda, Uzbekistán, donde inició una gira por Asia Central para reforzar los vínculos comerciales y diplomáticos de Washington con una región rica en recursos naturales y estratégica para la competencia con China.

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Zelensky había afirmado que Estados Unidos reanudó el intercambio de información con Ucrania después de una interrupción. El mandatario ucraniano también aseguró que el servicio de internet satelital Starlink, controlado por SpaceX, la empresa del multimillonario Elon Musk, fue interrumpido la semana pasada.

“En lo que debe centrarse (...) es en poner fin a la guerra”, subrayó el jefe de la diplomacia estadounidense, en referencia a Zelensky.

Las declaraciones de Rubio se produjeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, defendiera las decisiones de su administración para mantener a Rusia en la mesa de negociaciones y acusara a Zelensky de no querer terminar la guerra debido al apoyo económico recibido de Europa y del anterior gobierno de Joe Biden.

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“Mi decisión respecto a Rusia es muy sencilla. Estoy negociando la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, y no quiero hacer nada que, de forma imprudente, aleje a Rusia de la mesa de negociaciones”, sostuvo Trump el domingo.

“En lo que debe centrarse (...) es en poner fin a la guerra”, subrayó el jefe de la diplomacia estadounidense, en referencia a Zelensky (EP)
“En lo que debe centrarse (...) es en poner fin a la guerra”, subrayó el jefe de la diplomacia estadounidense, en referencia a Zelensky (EP)

El mandatario estadounidense también se refirió a las conversaciones para un intercambio de prisioneros. “Se están logrando grandes avances”, afirmó.

Trump responsabilizó a Zelensky por haber perdido una oportunidad anterior para alcanzar un acuerdo y sostuvo que las condiciones actuales son menos favorables para Ucrania. “Pudo haber conseguido hace dos años un acuerdo mejor del que puede conseguir ahora”, declaró al referirse a la situación territorial y demográfica del país.

El presidente estadounidense también justificó su rechazo a la llamada Ley Graham, que contempla nuevas sanciones contra Rusia, con el argumento de que la iniciativa podría afectar las negociaciones.

“Firmar ese documento en este momento haría que Rusia se retirara de las negociaciones”, afirmó.

En ese sentido, Trump también justificó el acuerdo para la compra de diésel ruso como parte de su estrategia de negociación. El mandatario republicano destacó, además, que Moscú presta una ayuda limitada a Irán y manifestó su intención de que esa situación continúe.

Quizá lo más importante es que Rusia está haciendo muy poco, por no decir nada, para ayudar a la República Islámica de Irán, en comparación con lo que podría estar haciendo, y quiero que siga siendo así, y lo haré, a menos que se interpongan personas estúpidas”, declaró.

“Mi decisión respecto a Rusia es muy sencilla. Estoy negociando la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, y no quiero hacer nada que, de forma imprudente, aleje a Rusia de la mesa de negociaciones”, sostuvo Trump el domingo (EP)
“Mi decisión respecto a Rusia es muy sencilla. Estoy negociando la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, y no quiero hacer nada que, de forma imprudente, aleje a Rusia de la mesa de negociaciones”, sostuvo Trump el domingo (EP)

Trump volvió a cuestionar a Zelensky por los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas rusas y sostuvo que esas operaciones perjudican los mercados internacionales de combustibles.

“Zelensky está utilizando las refinerías de gasóleo de Rusia como objetivo, a sabiendas de que estos ataques están perjudicando gravemente a los mercados mundiales de gasóleo, incluidos los de Estados Unidos. Los agricultores, ganaderos y empresas de todo tipo están sufriendo enormemente por ello, pero Rusia, a pesar de todo, sigue enviando al mundo millones de barriles de gasóleo a bajo precio”, afirmó.

A Zelensky no le importa y, francamente, con todo el dinero que, como es bien sabido, le está dando Europa, y que el deshonesto Joe Biden le dio en el pasado, no quiere poner fin a esta guerra, y probablemente nunca lo quiso”, agregó.

El presidente estadounidense también se refirió a las consecuencias del conflicto para Ucrania. “Su país está en ruinas, ha perdido gran parte de su territorio, sus océanos y mares han desaparecido, y su población masculina es escasa, está herida o muerta”, afirmó.

Las conversaciones entre Zelensky y los emisarios estadounidenses

El presidente ucraniano conversó el domingo con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, en medio del deterioro de las relaciones entre Kiev y Washington. Zelensky señaló que durante el encuentro abordaron la entrega de sistemas antiaéreos Patriot para interceptar misiles rusos.

El presidente ucraniano conversó el domingo con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner (AP)
El presidente ucraniano conversó el domingo con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner (AP)

En una entrevista con NBC, el mandatario ucraniano expresó su expectativa de que Trump modifique sus decisiones y consideró que un respaldo formal de Washington a Rusia sería “un error histórico”.

Luego, en una entrevista con la agencia Bloomberg, Zelensky opinó que las recientes medidas anunciadas por Estados Unidos parecían destinadas a forzar una capitulación de Ucrania ante Rusia.

Creo que se han dado pasos para convencer a Ucrania para que capitule. No estoy diciendo que este sea el objetivo de nuestros aliados. No quiero pensar que nuestros aliados estadounidenses puedan terminar antes a costa de Ucrania. Pero eso es lo que parece”, afirmó.

(Con información de AFP)

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