Poder trasladar gatos y perros en cabina conlleva una serie de reglas que de no cumplirse podrían ocasionar la imposibilidad de abordar el vuelo adquirido. Una de las condiciones principales es la edad del animal, el cual no puede ser menor de ocho semanas de vida, dependiendo de la aerolínea que se elija, en el caso de Aerolíneas Argentinas no debe exceder los 45 días.