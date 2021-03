Ownhoteling: la tendencia de hoteles para un solo huésped donde el disfrute pasa por no cruzarse con nadie

Las ansias de viajar están cosquilleando por todo el cuerpo. Los viajeros empedernidos están necesitando, al menos, soñar con experiencas reveladoras. Esas que ayudan a crear expectativas, aun cuando falte para concretarlas. Del otro lado del mundo del turismo, los emprendimientos no dejan de crear experiencias que, en tiempos de distancia social, brinden la oportunidad de aislarse de las masas y complejos vacacionales más tradicionales.

En las antípodas de esa tradición se encuentran los hoteles para uno. La ownhoteling es la nueva tendencia donde cada huésped es el rey del hotel con una sola habitación . Sí. Un hotel solo para mí o para vos. En esta ruta una selección de las experiencias only one más especiales del mundo.

Nuwa, Seúl

Después de un largo día recorriendo las calles de Seúl, los huéspedes pueden retirarse a este tranquilo hotel de una habitación en uno de los callejones más antiguos de Seochon, uno de los barrios más antiguos del distrito Jongno-gu de Seúl.

El estudio de diseño Z_Lab ha incluido una enorme ventana de ojo de buey como una referencia general a wayu, un término coreano para “tumbarse y hacer turismo”. Esta es una pequeña casa de huéspedes en el norte de Seúl , que mide menos de 30 metros cuadrados. La casa de huéspedes se inspira en una casa tradicional coreana, también conocida como hanok. El interior alberga espacios de vida serenos con acabados en tonos naturales. Una esquina tiene capacidad para un rincón para dormir, donde un colchón está sostenido por un pedestal ligeramente elevado.

El interior alberga espacios de vida serenos con acabados en tonos naturales

Se han colocado almohadones de color crema sobre un banco de madera para formar una acogedora zona de lectura en la casa de huéspedes. También hay una mesa larga de madera de nogal con una base de piedra rugosa donde se puede disfrutar del té.

Se encuentra al lado de un baño de agua sumergido en el que los huéspedes pueden descansar los pies . Hay instalaciones de lavado adicionales escondidas detrás de una puerta en el lado más alejado de la casa.

Al caer la noche, las cortinas tejidas se pueden soltar del techo para ocultar a los visitantes de los transeúntes.

One Room Hotel, Amberes

Los huéspedes pueden experimentar lo que podría ser la casa de huéspedes más delgada de Amberes en el One Room Hotel, que se encuentra en una casa del siglo XVII reconvertida por DMVA. El propietario de esta casa diminuta, cerca del Museo MAS de Amberes, decidió convertirla en el hotel más pequeño de la ciudad.

Desde el exterior, la casa recubierta de yeso blanco parece tener un plano de planta rectangular, pero en realidad, tiene forma de “L”. El espacio detrás de la casa de la esquina del siglo XVII se agregó más tarde y ahora se usa para funciones de servicio.

Basado en un diseño comprometido, todas las piezas de construcción histórica están pintadas de blanco

La parte histórica está dedicada al alojamiento hotelero. Las escaleras abiertas atraviesan la casa como un paseo arquitectónico que termina en el patio blanco donde una escalera infinita mira hacia la ciudad. Reemplazar partes de los pisos de madera por baldosas de vidrio crea vistas diagonales, ampliando el efecto de una habitación a la de un espacio abierto.

Basado en un diseño comprometido, todas las piezas de construcción histórica están pintadas de blanco. Los elementos recientemente agregados como la puerta de entrada, las escaleras y la terraza están ejecutados en madera y, por lo tanto, son reconocibles. La diferencia de color y materialidad enfatiza la sinergia entre lo antiguo y lo nuevo y crea una atmósfera tranquila, cálida y atemporal.

The Darling, Copenhague

Una elegante casa de huéspedes de diseño en el corazón del centro histórico de Copenhague. Si te encanta el diseño danés moderno y el arte contemporáneo danés de vanguardia, te encantará The Darling. Es una casa de huéspedes de diseño de residencia única absolutamente única en el corazón de la histórica Copenhague.

Está diseñada para sentirse como un hogar sofisticado con lo mejor en diseño moderno danés y arte contemporáneo, lo que da como resultado un ambiente encantador, exclusivo y sensual.

The Living Room, la sala más grande de The Darling, es el espacio perfecto para el entretenimiento. Allí se puede descansar en una de las sillas españolas de Børge Mogensen o en The Egg, la silla icónica de Arne Jacobsen. Aquí es también donde encontrar el bar en un gabinete de bebidas vintage único de Kurt Østervig.

The Darling está diseñada para sentirse como un hogar sofisticado con lo mejor en diseño moderno danés y arte contemporáneo

En The Dining Room, sentado en la icónica mesa de comedor PK54 de Poul Kjærholms, a la luz de la impresionante lámpara colgante Septima de Poul Henningsen, se puede disfrutar de una comida preparada en casa. Este cuarto está en el corazón de la residencia con una vista de 360 grados de arte.

Si alguna vez hubo un lugar perfecto para escribir memorias, sería en el icónico escritorio Nyhavn de Finn Juhl en The Study. Alternativamente, se puede optar por descansar lujosamente en el sofá cama doble de Børge Mogensen con una gran pila de libros de diseño, recopilados a partir de la selección dispersa por toda la casa de huéspedes.

El dormitorio es la habitación más acogedora de la residencia que ofrece una vista impresionante de la Iglesia del Espíritu Santo y sus majestuosos árboles maduros. La ropa de cama es de producción sustentable, de la marca Aiayu, sobre una cama tamaño queen de DUX y el papel pintado a medida diseñado exclusivamente por Helene Blanche.

Studiomie One Room Hotel, Gante

Mieke y su esposo Ward transformaron uno de los últimos edificios industriales del centro de Gante en una casa para vivir, un estudio para trabajar y también un pequeño e increíble hotel de una sola habitación . Situaron un contenedor portuario en la parte superior del edificio y lo convirtieron en un alojamiento donde la creatividad y el diseño son la marca. De hecho, Studiomie es como se llama el estudio de Mieke, que se dedica precisamente al estilismo, el diseño interior y de producto, y desde hace algún tiempo también a recibir huéspedes. todo en un barrio, el de Sluizken-Tolhuis-Ham, lleno de actividad y vida cultural.

Un contenedor portuario en la parte superior del edificio fue convertido en un alojamiento en Gante

El Studiomie One Room Hotel es un bed and breakfast creativo y único en el centro de Gante . Finamente amueblado, muy por encima del suelo. El diseño, la cultura, la atmósfera y el diseño se respiran profundamente aquí. Una expriencia que expone a agudizar los sentidos.

Trunk House, Tokio

Tokio es famosa por sus casas diminutas y el uso inteligente del espacio, y no es diferente en Trunk House, ubicado en el barrio de Kagurazaka de la ciudad. Esta antigua casa de geishas se ha transformado por completo con una versión minimalista de la estética japonesa . Sus diseñadores incluso encontraron espacio para meterse en un pequeño club nocturno.

Tokio está cambiando su apariencia a un ritmo cada vez mayor, mientras que los pequeños restaurantes escondidos y los restaurantes callejeros están desapareciendo del paisaje del centro. Estos lugares, antes llamados salones, promovieron el arte, la literatura e incluso la economía que son exclusivos de la ciudad, tal como los aristócratas europeos solían ofrecer casas abiertas, noche tras noche, para debates hacia el florecimiento cultural.

La ciudad de Tokio afirma ser un importante centro cultural, pero en el proceso de remodelación, está perdiendo las bases de actividades que alguna vez existieron. Trunk se compromete a brindar una experiencia real a los huéspedes nacionales e internacionales que lo han probado todo. Creen que lo más importante para ofrecer es una vivencia única en la que los huéspedes pueden disfrutar de nuestra ubicación única, creada con especialidades locales únicas.

La casa de 60 años, incluso con placa de identificación, conserva la apariencia original para que coincida con las calles y edificios circundantes de Kagurazaka

La casa de 60 años, incluso con placa de identificación, conserva la apariencia original para que coincida con las calles y edificios circundantes de Kagurazaka . Esta antigüedad es un aspecto positivo de Tokio y la convirtieron en una declaración de modernidad. Rodeada de calles bastante caóticas junto con viejas casas de estilo japonés y nuevos edificios polivalentes en una seguidilla de calles intrincadas, Tokio abarca tanto lo antiguo como lo nuevo, creando y mezclando culturas .

Trabajaron con profesionales que conocen bien Tokio y quisieron hacer de esta ciudad un lugar más divertido, crear un diseño original y bien fundamentado que está más allá de la imaginación de los huéspedes. Sin embargo, si se da un paso adentro, uno se topa con una sala inspirada en una discoteca y un comedor en la cocina donde un chef privado sirve comidas exquisitas .

El espacio está lleno de elementos lúdicos y estilo Tokio, que incluyen una espléndida vista desde los ventanales, un salón de té de tatami con un hogar abierto, un baño de ciprés con una pintura creada por un artista ukiyo-e.

Hotel KAJ, Copenhague

En Copenhague nunca estás lejos del agua, pero cuando te acoge el Hotel KAJ, estás literalmente en ella. Además de ser un nombre clásico danés para un niño, KAJ también significa “Quay” o “Wharf”: muelle, el sitio que te mantiene conectado a tierra. KAJ en realidad no es un hotel. Pero tampoco es una casa flotante. KAJ es algo intermedio. Una cápsula flotante de hygge danés fabricada completamente con materiales recuperados. Está escondido en una zona tranquila del hermoso puerto del centro de Copenhague, Dinamarca.

Con una vista directa de la histórica casa de aduanas (Toldboden) y un tiro de piedra de varias de las maravillosas atracciones turísticas de Copenhague, KAJ Hotel combina la ubicación perfecta con una experiencia residencial única.

En KAJ Hotel, se obtiene el encanto de hospedarse en una casa flotante combinado con el diseño escandinavo y la comodidad de hospedarse en un hotel. Es la esencia misma del hygge danés

Después de una noche de sueño sobre las relajantes olas, se puede cocinar el propio desayuno y las infusiones a partir de todos los recursos que proveen desde el propio hotel, mientras se observa el horizonte de Copenhague desde el balcón, se balancean los pies en el agua clara o incluso se da un chapuzón por la mañana.

En KAJ Hotel, se obtiene el encanto de hospedarse en una casa flotante combinado con el diseño escandinavo y la comodidad de hospedarse en un hotel . Es la esencia misma del hygge danés.

Central Hotel Copenhaguen, Copenague

Este es un hotel con una sola habitación, ¡pero qué habitación! Ubicada en la parte superior de un pequeño café en el vecindario de Vesterbro, la habitación doble del Central Hotel tiene un diseño interior único con hermosos detalles hechos a mano que harán que incluso el aficionado más exigente a los hoteles boutique se sienta como en casa.

En el piso de abajo de este edificio centenario del barrio de Vesterbro hay también un diminuto café que hará las delicias de quienes se acerquen

En el piso de arriba de un antiguo taller de zapatos se esconde uno de los hoteles más pequeños del mundo. Dispone de espacio para solo dos huéspedes, pero quien se aloja podrá disfrutar no solo de su interior único, sino también de comodidades como bicicletas para recorrer la ciudad a tdisposición, un iPhone para escuchar la música que quiera o un minibar con los mejores productos . En el piso de abajo de este edificio centenario del barrio de Vesterbro hay también un diminuto café que hará las delicias de quienes se acerquen.

Durante años, los habitantes de Copenhague se han referido al Central Hotel & Café como el hotel más pequeño del mundo y es un clásico en la categoría de hotel de residencia única, ubicado apropiadamente en la pequeña calle de Tullinsgade. El estilo interior es de la vieja escuela con muchos detalles extravagantes y, por supuesto, el desayuno se sirve en la planta baja en Central Café.

Sweets Hotel, Ámsterdam

28 de las desaparecidas casas puente de Ámsterdam son ahora hoteles independientes de una habitación, destinados a parejas que desean obtener un lugar privilegiado junto al agua. En el pasado, estos edificios fueron habitados por guardianes de puentes responsables de abrir y cerrar más de mil puentes en la ciudad. En estos días, todos los huéspedes deben preocuparse por asaltar el mini refrigerador y ver pasar los barcos del canal.

Este proyecto fue iniciado en 2012 como un desarrollo de reconversión del espacio urbano

Durante 100 años, las casas puente de Ámsterdam albergaron a los muchos guardianes de puentes de la ciudad que fueron responsables de abrir estas impresionantes estructuras para el tráfico de barcos. Sin embargo, con la introducción de un sistema de control de puentes centralizado, las casas puente se volvieron redundantes.

Es un emprendimiento único donde cada puente es una suite de hotel independiente . Es una iniciativa y cocreación de la oficina de arquitectura con sede en Ámsterdam. Espacio y materia (conocido por De Ceuvel en Amsterdam), socio de desarrollo del proyecto Grayfield y Siete cosas nuevas (Suzanne Oxenaar, Otto Nan y Gerrit Groen, fundadores de Lloyd Hotel & Cultural Embassy (primer hotel del mundo de 1 a 5 estrellas en Ámsterdam, vendido en 2018), Llove Hotel (hotel emergente en Tokio) y Hotel The Exchange (hotel de moda en Amsterdam).

Este proyecto fue iniciado en 2012 como un desarrollo de reconversión del espacio urbano. El uso de estos edificios abandonados existentes que nunca fueron destinados a ser habitables muestra realmente el poder del diseño.

Eh’häusl, Amberg

Dice el libro Guiness de los récords que este es el hotel más pequeño del mundo. Mide solo 2,5 metros de ancho y esconde toda una historia que bien vale una visita . Su nombre se traduce del dialecto local como la “casa del matrimonio”. Y se construyó en 1728, cuando en la ciudad era obligatorio tener una propiedad para poder formalizar una relación de pareja. Un comerciante de la época construyó dos paredes en un estrecho espacio entre dos edificios, y le puso un techo. Entonces ya era propietario, se podía casar y vender la construcción a la siguiente pareja que quisiera pasar por el altar. Y así sucesivamente. De pareja en pareja, de propietario a propietario.

Eh’häusl es el hotel más pequeño del mundo. Mide solo 2,5 metros de ancho y esconde toda una historia que bien vale una visita

Ahora, reconvertido en hotel, solo admite dos huéspedes, que pese al reducido espacio pueden disfrutar de hidromasaje y chimenea.

Se alza con orgullo en medio de la histórica ciudad de Amberg, en Churpfalz. En 2008, el Eh’häusl fue completamente renovado. Apela a todos los sentidos. Sin embargo, lo especial es que no hay portero en el hotel. Con la entrega de las llaves de la casa, esta ermita de lujo pertenece al huésped por un tiempo . Se abre la puerta de entrada y de repente una sinfonía de luces y colores brilla por toda la casa y suena La Traviata de Verdi desde unos altavoces invisibles.

Vipp Chimney House, Copenague

Una forma de experimentar en un hito histórico. Construido inicialmente como una estación de bombeo de agua con una chimenea imponente en 1902, este edificio histórico renace de las ruinas por el arquitecto danés Studio David Thulstrup . Si bien conserva el encanto de la estructura arquitectónica, el espacio industrial original se ha ampliado con una superposición moderna y de vanguardia y se ha equipado con productos Vipp y obras de arte curadas.

Construido inicialmente como una estación de bombeo de agua con una chimenea imponente en 1902, este edificio histórico renace de las ruinas por el arquitecto danés Studio David Thulstrup

Si el tamaño es la mayor inquietud cuando se trata de habitaciones de hotel, cualquiera estará encantado con una estadía en la Vipp Chimney House de 200m2 . La casa data de 1902. En su forma diáfana actual, el espacio original ha sido decorado para todas las necesidades modernas con productos de la marca de diseño danesa Vipp, así como una selección de obras de arte. Ubicado en el moderno distrito de Nordhavn, está bien ubicado para un chapuzón matutino en el puerto, un viaje de compras a chi-chi Hellerup y está bien equipado con diseño de alta costura y una botella del galardonado whisky Stauning para disfrutar al final del día.

Tower Park Praha, Praga

Cada metrópoli del mundo tiene su propia torre de vigilancia. Una vista panorámica única de 360 ° será el gran recuerdo de Praga. Además del mirador, esta torre también ofrece restaurante, bar, bistró y hotel de una habitación. Es de fácil acceso y tiene su propio garaje.

La antigua torre de televisión de Praga, reconvertida actualmente en el mirador más alto de la República Checa

Se trata de la la antigua torre de televisión de Praga, reconvertida actualmente en el mirador más alto de la República Checa (con 216 metros de altura) con su hotel de 5 estrellas con una sola habitación y las mejores vistas de la ciudad.

Un edifico situado en el barrio residencial de ZiZkov, que se renovó con un peculiar diseño de elementos futuristas y que en el caso de la suite incluye, además, muebles Vitra, una cama Hastens y también una bañera desde la cual disfrutar del panorama a 70 metros de altura. Una cama espaciosa y una invitación a relajarse en el cómodo baño. Uun servicio impecable.

The Krane, Copenhague

¿Será posible dormir en lo alto de una grúa? Esta es la sorprendente y exclusiva propuesta de The Krane. Un hotel de una sola habitación situado en una vieja sala de máquinas ahora reconvertida en un alojamiento minimalista y funcional con lo mejor del diseño danés . Tiene acceso a dos terrazas con vistas al puerto y que permiten disfrutar de la salida y la puesta del sol. La estancia incluye la recogida en el aeropuerto, el desayuno en la misma habitación, el uso de bicicletas, una selección de vinos y el acceso al spa.

Se trata de una antigua grúa de carbón en Copenhague ahora ofrece una experiencia única de un lujo poco convencional y de vistas panorámicas al mar, el cielo, el puerto y la ciudad

Se trata de una antigua grúa de carbón en Copenhague ahora ofrece una experiencia única de un lujo poco convencional y de vistas panorámicas al mar, el cielo, el puerto y la ciudad.

El íntimo hotel de una habitaciónes una de las experiencias hoteleras más exclusivas y poco convencionales que Copenhague tiene para ofrecer. La habitación en lo alto de la grúa en su antigua sala de máquinas tiene una decoración moderna y minimalista con muebles hermosos y funcionales del mejor diseño danés. Los muebles completamente negros y las paredes, el piso y el techo de madera pintados de negro crean una sensación de intimidad y calma y brindan el marco perfecto para las vistas insuperables, que son el arte real en la habitación.

Desde las dos terrazas se puede ver el amanecer y el atardecer, así como un pequeño salón en el antiguo compartimiento del operador de la grúa en la parte superior, que ahora sirve como uno de los miradores más exclusivos de la ciudad.

Es una experiencia única. Uno se sitúa en el punto de encuentro del histórico puerto industrial de Copenhague y las vibrantes áreas nuevas de Nordhavn, que están en constante cambio. Se trata de una versión completamente nueva e innovadora de un retiro privado. Es un lujo discreto y una experiencia relajante para el cuerpo, la mente y el alma.

SEGUIR LEYENDO: