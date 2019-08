– El tiempo. En general las cosas no se trabajan con mucho tiempo por diferentes razones: la convocatoria se hizo tarde, la celebridad no cuenta con tiempo porque está embarcada en algún proyecto, el diseñador o marca que tenés en mente no está disponible, etc. Y pase lo que pase todo tiene que salir perfecto y la persona tiene que quedar feliz con los resultados y estar a la altura de las circunstancias con su aspecto, sentirse impecable en el evento. También puede pasar algún desperfecto con alguna prenda o accesorio, se pueden romper, o puede haber un olvido, o surge un cambio o demora por algún motivo, y hay que tener capacidad de resolución y aún teniéndola es muy estresante mientras se resuelve porque todo está en tus manos.