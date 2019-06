En tanto, según el flamante presidente de Sacper, Juan Carlos Rodríguez, otro hecho muy común en países como la Argentina, que no denuncian ni alertan las sociedades científicas internacionales asociadas en este estudio "es la inyección glútea ya no de tejido graso autólogo sino de sustancias sintéticas como el polimetilmetacrilato que en realidad se trata en la mayoría de los casos de inyección de silicona industrial, que no es de uso médico ni estéril con el daño local consiguiente, llegando a la muerte en muchos casos por embolia del líquido a los pulmones cerebro y otros órganos del cuerpo".